賴總統：冠軍球隊也需磨合期

賴政府初上任，深陷朝小野大的困局，外界關注府院黨運作不順，甚至新內閣被自家立委評為「外星人內閣」，賴總統表示，冠軍球隊磨合也需時間，對未來行政團隊與立法院民進黨團的合作默契有信心。

媒體詢問行政立法協調的進度，賴清德在就職滿月記者會表示，民進黨團與執政團隊的合作默契問題，他看到行政院部會之間的協調合作做得很不錯，但的確跟立院黨團應該要盡速到位。

但賴總統昨天在記者會上，宣布成立且將領軍「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」。但據了解，對於總統府要成立三大委員會，立法院民進黨團成員事先並未接到通知。有民進黨立委私底就表示，「府院黨團一心，還需要一點時間」。

賴總統就職時首重行政立法協調合作，但這一個月來，朝野關係因國會職權修法陷入僵局，隨著藍綠宣講遍地開花，對立情緒在全台激起。國民黨立院黨團總召傅崐萁批評，卓榮泰在國會改革三讀法案送到行政院前，就說要提出覆議，這是對立法院的不尊重，沒看過條文就敢提覆議，表示卓榮泰已宛如布偶一般，背後的提線人就是賴清德，喪失行政院長的高度。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，「這是非戰之罪！說卓團隊上任就跛腳不公平」。藍白執意杯葛施政，但行政團隊上路以來，努力打破政治對立，被動進入在野設定的國會改革戰場時，也堅決捍衛憲法精神和人民權利，不因居於劣勢而怯戰。

府院黨團溝通上，吳思瑤表示，行政院和黨團現在開會堪稱史上最密集，為了替政策辯護、口徑一致，行政立法天天都在開會，從立法院會前會、各政策小組會議、行政立法擴大協調會，再加上黨團會議，「大家都快要吃不消了！」不過有綠委表示，圈外人內閣是把雙面刃，完全磨合還要一陣子。

賴總統昨被問到執政一個月的感想，他說，雖然在過去從政的經驗當中，歷練過許多重大職務，不過總統要領導國家，同時兼顧國家的生存發展，也要維持憲政體制，並造福國人，因此責任重大。他笑稱，唯一變得比較簡單的是，他的辦公室從總統府四樓變到三樓。