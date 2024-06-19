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總統成立氣候變遷委員會 環團2大呼籲「避免氣候通膨」

中央社／ 台北19日電

總統賴清德今天宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」。環團呼籲應全面檢討能源政策，也持續呼籲三接停建，而四接應轉型成再生能源及儲能設施；綠色和平另外提到應盡快落實碳定價制度，避免氣候通膨。

賴總統今天召開記者會宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組委員會。

藻礁公投推動聯盟及環團今天發布聯合新聞稿表示，期許總統全面檢討能源政策，並且希望重大建設出現爭議時能召開聽證會，而不只是創個平台盍各言爾志；也持續呼籲三接停建、協和於核電除役後轉型再生能源及儲能設施。

環境法律人協會律師張譽尹表示，面對氣候變遷，在能源領域最重要也最根本的行動是「節能」。只要能源成長繼續如脫韁野馬，不論三接、四接甚或是核電延役，都只是飲鴆止渴而已；尤其是三接、四接，在開採、運輸及使用天然氣過程中排放的甲烷，更是造成暖化的殺手級氣體，應該立即停止開發。

綠色和平同樣發布新聞稿表示，政府必須提出新的政策推動再生能源發展以及落實碳定價制度，並將2030年再生能源及減碳目標提高至40%，方能解決「氣候通膨」的問題。

綠色和平建議，新成立的氣候變遷對策委員會應參考國際經驗，如美國「降低通膨法案」及日本「綠色轉型方針」，積極研擬環保、經濟雙贏的氣候政策，以財政支持鼓勵企業及民間投入再生能源的生產和投資，讓全體社會都能受惠於再生能源發展並加速減碳，成為政府因應氣候變遷的最強後盾。

賴清德

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