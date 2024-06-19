批三委員會疊床架屋 藍盼賴講明白

「新政府唯一讓人印象深刻的是提出請立法院覆議，但其他攸關民生的法案在哪？」國民黨立委洪孟楷19日強調，新政府上台就透過覆議案製造朝野對立，但能源、兩岸政策的說法卻一變再變或不清楚，盼儘速推動實際政策。國民黨立委葉元之舉例說，經濟部長郭智輝原本說核能可作為備援電力，突然又轉彎說「非核家園」目標不變。

委員會疊床架屋

洪孟楷表示，卓內閣上任將滿一個月，但很遺憾國人只有看到內閣針對立法院通過的國會改革法案提出覆議，看不到推出任何福國利民政策。他說，行政院長卓榮泰如果真的有花時間了解國會改革法案，那麼19日院會召開針對國會改革法案的質詢，為何一問三不知？「其中有幾條是民進黨版本？開過幾次公聽會？通通不清楚。」

行政院提出的覆議案，就是先射箭再畫靶。」洪孟楷直言，賴清德19日還宣布要成立「氣候變遷」、「健康台灣」、「社會韌性」3大委員會，但過去8年蔡政府總共成立了45個所謂的辦公室、國家隊或委員會，其中多少疊床架屋？賴清德不先重新整理舊的辦公室，還要成立新委員會，真是荒謬。

總統明顯擴權

他質疑，「氣候變遷」有環境部主管，「健康台灣」主管機關不是衛福部嗎？「社會韌性」不是內政部、國防部負責嗎？賴清德擔任召集人，委員會組成是部會首長，等於是總統直接指揮部會，不就是將手伸進行政體系？行政院還會是最高行政機關嗎？這也是為何國會改革要求總統必須到國會進行國情報告。

葉元之表示，賴政府、卓內閣舉棋不定、充滿矛盾、製造衝突，如經濟部長郭智輝原本說核能可以作為備援電力，核二、核三已延役20年、30年，突然又轉彎說「非核家園」目標不變。再者，賴清德的兩岸關係出現「新兩國論」，又把馬英九前總統扯進來，偷換概念把「台灣地區」、「大陸地區」變成兩個國家互不隸屬。

別再搞政治鬥爭

「賴清德總統在兩岸關係論述上，不但充滿矛盾，也沒有定見，這樣人民又如何能夠放心？」葉元之強調，賴清德、卓榮泰在上任一個月之後都在搞政治，都在處理政治議題，並透過政治鬥爭取得政治紅利，如果未來都是這樣搞政治，賴總統、卓內閣聲望崩盤指日可待。

【更多精采內容，詳見 】