總統首場記者會半小時快閃 賴溝通美中不足

總統賴清德19日召開上任首月的記者會，正式宣布成立氣候、社會與健康3大委員會。但如此重要議題的記者會，竟只預備了半小時，且只讓7家多為親綠的媒體提問。雖然比起前總統蔡英文相隔745天才讓媒體提問已有進步，但記者會不能為國人釋疑，誠意不足令人遺憾。

半小時很敷衍

賴清德19日召開上任滿月記者會，宣布要成立3大委員會，因應未來的挑戰。不過整場記者會卻只開半小時，且僅開放央廣、自由、華爾街日報、新頭殼、中央社、民視、TVBS等7家媒體提問，其中多數還是親政府的媒體，在格局上實顯雞腸鳥肚，缺少總統海納百川的氣度。

此外，有記者提問「朝野對立如此嚴重，總統是否打算召開跨黨派國是會議，邀請在野黨凝聚共識」時，賴清德僅表示「希望以特定議題為主，有委員會就已足夠」，但細看各委員會的副召集人，如副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、國安會秘書長潘孟安，還有行政院政委陳時中，均非在野或中立人士！

留下更多疑問

記者會結束後，同業們在整理報導時，多有不清楚「成立委員會的目的」還有「政策目標」的感覺：成立氣候變遷委員會是要讓2050淨零碳排提前達標？是否還堅持「非核家園」？成立社會韌性委員會要加強全民國防，但《全民防衛動員準備法》尚未修正，民眾依舊不清楚戰爭到來該怎麼辦？留下的似乎只有更多的疑問。

雖然賴清德在上任首月就召開記者會，在競選期間至今的受訪頻率，都比起相隔745天才給媒體發問的前總統蔡英文好了不少。但在記者會上，回答問題多無具體內容，敏感議題亦多閃躲，說詞又一變再變，如此舉行記者會也不過白忙一場。

急開記者會反顯倉促

若要真正展現誠意，未來相關國政記者會最好空出較多時間，讓媒體問到飽，政策傳達也要多點實質內容，使外界對賴清德有更多的了解與信任，如此豈不雙贏？

總之，以這次記者會的內容來看，似乎只是擔心外界質疑賴清德不受訪，以致匆匆開場記者會應付了事？

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