總統領軍三大委員會 潘孟安：與社會對話與世界接軌

總統府秘書長潘孟安今天表示，1月大選後，總統當選人賴清德就多次與他討論，希望能邀集學者專家，透過產、官、學的相互連結，凝聚政府與民間力量，與社會對話，並強調今天記者會主軸是「與社會對話」、「與世界接軌」。

總統賴清德今天召開「信賴新政 時代新台灣」記者會，公布總統府內將成立三大委員會。潘孟安會後在臉書發文表示，G7七大工業國領袖高峰會在聯合公報指出，台海和平穩定是國際安全與繁榮所不可或缺，並支持台灣有意義地加入國際組織。近日「台北國際電腦展」眾星雲集，世界AI巨擘紛紛前來與會，並擘劃出以台灣為中心的科技經濟論述，彰顯台灣擁有的先進半導體製程技術，是全球民主供應鏈的關鍵。

他並說，美國政府於美東時間6月18日公布的對台軍售案，則是拜登政府自2021年上任以來第15度對台軍售，展現了美國政府對台海和平穩定的重視，也落實美國對台灣安全的承諾。新團隊上任至今1個月，將持續與社會對話，讓國家繼續穩健前行，世界持續看見台灣。

總統府副秘書長張惇涵也在臉書發文表示，台灣已經是世界的台灣，本來就要持續響應氣候變遷與淨零轉型的全球行動，用穩健作為守護全球安全，以及用台灣的經驗和能力，貢獻後疫情時代的全球關懷。

「賴總統能用上位的國家戰略視野，來推動這三項重要工作，我覺得很適合」，張惇涵透露，賴總統認為這不只是要建構「上位」的戰略，而是希望這三個委員會「全方位」，廣納公民社會力量，凝聚更大共識，因為「執政從來都不是為了一人一黨一派，是為了國家」、「這就是我當總統的使命，我們執政團隊的責任」。

張惇涵說，「這種劍及履及的畫風，真的很賴清德」。為成立三大委員會，賴總統已經與行政院長卓榮泰反覆商議，也象徵總統府、行政院、國安會執政一體，在賴清德就職滿月這天，往前跨出第一步。

張惇涵說，台灣內部政局或許很紛擾，外部挑戰也從未間斷，但台灣要團結，國家要繼續穩健前進。今天只是第一步，而執政團隊的每一天都不會停下腳步。