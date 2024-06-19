政府組防衛韌性委員會 林伯豐：和平最有效的辦法是九二共識

日前率團前往大陸參訪的三三會理事長林伯豐，針對總統賴清德就職滿月演說，他表示，雖然「賴總統有心想把台灣治理好，組成三個委員會，方向是正確的，是為台灣好，但最後目的是和平，而和平要務實一點，對台灣最簡單、就有效的辦法，是九二共識。」

林伯豐今日是在三三會6月例會前接受媒體採訪，做出以上表示。

美國印太司令Adm. Samuel Paparo日前接受外媒採訪，提及美軍預擬台海「地獄景象Hellscape」，林伯豐指出，若期待台海和平，「不用買那些軍備武裝的，把台灣當地獄了？那個不行，那是美國的想法，所以我贊同賴總統今天的說法，但我認為務必要做到『和平為最終目的』。」

總統賴清德20日就職滿月，今天親自召開記者會，宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會三大任務型編組委員會，未來將由他每季親自召開會議，集結產官學與民間展開對話，並與國際社會深化合作，擬定國家發展戰略。

賴清德指出，成立「全社會防衛韌性委員會」，居安思危、有備無患，要讓台灣有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，在國家面臨緊急狀態或天然災害的時候，政府和社會能夠維持正常運作。

對此，林伯豐表示，政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，應恢復海基會、海協會的直接溝通，以實現兩岸經濟、文化、宗教、觀光等所有交流活動，兩岸應共榮共存、和平發展。

他說，現階段兩岸官方沒有溝通的管道，由工商團體從產業層面進行交流，將有助於營造兩岸的友善氣氛，所以三三會6月10日至14日前往天津天開高教科創園、台玻天津玻璃公司、雄安新區及國台辦，訪問國台辦宋濤主任及當地省市政府及台辦，這次前往大陸北京、雄安新區、天津等地參訪，主要目的是要了解台商目前投資經營狀況，並與國台辦交流，了解大陸未來對台商政策，也為緩和兩岸關係盡一份心力。

林伯豐說，企業界普遍認為，兩岸經貿關係緊密，應積極交流與溝通，與各地建立多層次的產業交流合作型態，聯手發掘大陸內需及外銷全球的龐大商機。