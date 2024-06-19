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就職滿月！賴總統透露氣候變遷對策委員會重要任務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

賴總統19日宣布總統府將設「國家氣候變遷對策委員會」，其中最大任務除了是加強社會對話外，將會邀請不同黨派與不同意見人士參與，此委員會最重要的，就是希望能夠推動對於碳的定價能儘速有結果並執行。

賴總統今日舉辦就職滿月記者會接受媒體提問，對於這次「國家氣候變遷對策委員會」中邀請和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人但日前童子賢多次倡議讓核能成基載電力，與民進黨政府「非核家園」政策衝突，引發關注。

賴總統指出，成立委員會就是希望能達成三個目標，其中一個就是加強社會對話，邀請不同黨派與不同意見人士參與，像是氣候變遷委員會的成立就是希望能夠推動對於碳的定價能儘速有結果並執行。

賴總統說，因此邀請童子賢也是在這樣的背景下進行，另包括三接、四接與核電廠延役問題，可以留到委員會大家共同討論，這些都是社會關切且意見不同的議題，需要在這個平台大家要好好溝通 ，凝聚出更好的解決方案。

此外，賴總統就職至今已滿月，上任至今自己最大的感想就是是責任重大，「這一個月來，我是戰戰兢兢，不敢有任何鬆懈」；他笑說，唯一有一點稍微比較簡單的是，上班不必到4樓，到3樓就可以。

賴清德

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