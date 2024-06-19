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綠委批「外星人內閣」 點名郭智輝、劉鏡清

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰黃婉婷張睿廷／台北報導
立法院昨天繼續施政總質詢，行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）同台備詢。記者邱德祥／攝影
立法院昨天繼續施政總質詢，行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）同台備詢。記者邱德祥／攝影

賴政府上任將滿月，近來民進黨立法院黨團傳出不少對行政部門抱怨，一度被視為有「亮點」的財經內閣團隊，私下還被綠營立委形容是「外星人內閣」。行政院長卓榮泰緩頰表示，內閣團隊剛上任或許跟黨團互動不夠了解，但「那是半個月前的事情」，經過與執政黨立委餐敘溝通及答詢，雙方認識後，對業務熟悉都比以前好。

經濟部長郭智輝也澄清說，沒有這個現象，「就是外面的解讀」。不過，民進黨立委王世堅不給面子，昨質詢時當著卓榮泰的面，批評郭智輝、國發會主委劉鏡清，以及差點組閣的「民間讀書會這位童先生（指和碩董事長童子賢）」，幾乎成為「核電自走砲」，希望卓榮泰能約束閣員發言。

王世堅續指，NVIDIA（輝達）創辦人黃仁勳返台組了「ＡＩ國家隊」，未來這幾年用電量將大幅增加，目前電絕對是夠的，但未來夠不夠？「面對ＡＩ大爆發、國家需要時，如果有必要讓核三廠延役，是不是應該經過社會討論，不再是寡頭政治來決定」。

卓榮泰回覆，邀請部會首長進入內閣，是想借其長才，以產業企業管理效率管理政府；至於核能，須「核廢能夠處理、核安得到保證、社會有共識」，才值得往下談任何事情。

內閣團隊上任將滿一個月。有部分民進黨立委認為，內閣團隊與執政黨立委溝通不足，諷刺是「外星人內閣」。

卓榮泰昨備詢時指出，新內閣上任至今約一個月，花許多時間施政報告；這批閣員可提出不同於以往官員角度的看法，大家剛開始可能不太熟悉官場文化與立法院、行政院之間的相關文化，花了一點時間做內部磨合，不過他覺得這些是幾周前的事情，經過與立委餐敘、互動，彼此已經愈來愈了解。

對於被形容「外星人內閣」，郭智輝澄清沒有這個現象；但被問到溝通上狀況如何，他則說，「溝通上還好，我們也很少碰面。」金管會主委彭金隆被民進黨團總召柯建銘點名，都只拜會藍、白立委，非自己人。彭金隆說，可能有所誤會，他沒有參加該會議，與柯建銘溝通非常良好，他也不是「外星人」。

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