賴總統滿意度大跌 流失200萬支持者

賴清德總統上任將滿月。台灣民意基金會昨公布賴總統聲望最新民調，僅有四成八民眾大致贊同賴總統處理國家大事的方式，較上個月剛就任時，大跌九點八個百分點；行政院長卓榮泰內閣民調更低，上任後第一個月施政滿意度僅有約百分之四十三民眾滿意。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在台灣，一個百分點代表約十九點五萬人，十個百分點代表近兩百萬人，上任不到一個月，賴總統就流失了近兩百萬選民的支持，是一個嚴重的警訊。

此外，ＴＶＢＳ民調中心昨天也公布「政黨形象與立委滿意度民調」發現，國會改革案攻防後，滿意國民黨立委表現的有百分之卅九、不滿意的百分之五十、百分之十一未表示意見；滿意民進黨立委表現的有百分之卅三、不滿意的百分之五十三、百分之十三沒有意見；滿意民眾黨立委表現的有百分之卅五、不滿意的有百分之五十、百分之十五沒有意見。該調查發現，政黨立場中立的受訪者中，百分之廿三滿意國民黨立委，百分之十八滿意民進黨立委，百分之十七滿意民眾黨立委。

國民黨立委賴士葆批評，賴清德具鬥雞性格，上台就是拚政治、拚選舉；賴清德強調新政府首要目標要拚經濟，找來自企業、懂產業的郭智輝出任經濟部長，郭先表示不排斥核電廠延役，但被綠營人士一番教訓警告後，立刻改口，收回上台的承諾，讓人看破手腳。

民眾黨立委林憶君表示，執政者應端出牛肉給人民看、用政策說服人民，而不是一天到晚用民粹方式跟在野黨拚場；人民只看到台灣內耗，對於賴總統執政滿月聲望下跌，並不意外。

不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，台灣民意基金會民調亦指出，民進黨支持度達三成七，持續領先藍白兩黨總和；反觀國民黨、民眾黨雙雙下挫，顯見民進黨近期表現已贏得社會民心，優於其他政黨。