賴總統就職滿月推新政 明記者會宣布成立3委員會

總統賴清德20日就職滿月，明天將親上火線召開記者會，宣布因應全球局勢變遷、AI新時代來臨，將就氣候變遷、健康台灣與全民防衛三大方向成立3個委員會，由他親自領軍；此外，針對中國軍演、立法院職權修法覆議等內外部挑戰，也會做出回應。

黨政人士下午受訪表示，賴總統明天上午10時將召開「信賴新政、時代新台灣」記者會，包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等人都將出席。

黨政人士說明，總統將宣布成立的3個委員會設在總統府底下，屬任務型編組，由總統親自領軍，委員會將設召集人、執行長、委員、顧問等職務，成員涵蓋產官學代表，委員會每季開會一次，總統將親自向全民報告，並回答媒體提問。

為何成立3個委員會，黨政人士說明，主要因應G7七大工業國領袖峰會首次在聯合公報上納入支持台灣有意義參與國際組織，其次，連續4年在聯合公報強調台海和平穩定的重要性。這也是首次以具體行動展現對台海和平穩定、對台灣參與國際事務的支持，這項聲明與行動對台灣是重要的。

黨政人士說，歐洲議會的變動牽動全球局勢變化，台灣也要做出因應，台灣與歐洲往來密切，友好關係持續加溫，所以歐洲議會相關變動，總統相當關心。

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）全球AI九大巨頭齊聚台灣，黨政人士表示，AI九大巨頭各自擘劃科技經濟革命在台灣，以台灣為中心，提出很多的論述。

黨政人士指出，基於上述三大因素，面對全球架構最新情勢，總統必須做出相對因應。

該人士說明，美日兩國過去都有類似相關組織，如美國總統拜登去年宣布成立「白宮強化供應鏈韌性委員會」（White House Council on Supply ChainResilience），由國家安全顧問蘇利文與國家經濟顧問布蘭納德擔任共同主席。

黨政人士表示，日本國會2013年11月27日通過國家安全保障會議設置法案。國家安全保障會議是以美國國家安全委員會（National Security Council，NSC）為範本的機構，因而又被稱為日本版NSC，作為統籌有關日本外交、安全保障政策及國家戰略的「司令部」。以日本首相官邸為中心，迅速收集有關外交、安全保障資訊，及時作出重要決策。在確保日本的和平與安全方面，迎來了一個重大的轉折點。

黨政人士說，「球來了，台灣必須接住與世界民主盟國走在一起」，這幾顆都是好球，至於怎麼接，在台灣相對應的企業上，產官學要有互動。

除說明成立3個委員會外，黨政人士表示，總統也會說明上任一個月遭遇到內外部的挑戰，包括中國發動軍演，內部則是立法院修法爭議、立法院外還有青鳥行動，行政院也提出覆議，在內外艱鉅的挑戰下，作為國家元首、三軍統帥向全民報告未來要做的事，總統有義務讓全民了解台灣的民主韌性是夠的。

黨政人士轉述，賴總統認為，他是三軍統帥，帶領國家也要團結國人，推動國防改革、提升整體戰力，他有義務要讓國人瞭解台灣民主防衛的自信心。