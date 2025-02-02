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人造景點 學者籲長期經營 別只看觀光

聯合報／ 記者黃寅魯永明／連線報導
地方興辦天空步道主要想帶動觀光考，若一窩蜂，效益就常不如預期。圖為桃園復興區小烏來風景區天空步道。圖／市府風管處提供
地方興辦天空步道主要想帶動觀光考，若一窩蜂，效益就常不如預期。圖為桃園復興區小烏來風景區天空步道。圖／市府風管處提供

曾一窩蜂興建的天空步道、人造景點，多數結局都和原先想拉抬觀光的構想相反；學者認為，這些公共工程都缺乏事前的財務與效益評估，埋下難以永續經營的禍根。

勤益科技大學景觀系教授宋文沛說，地方興辦天空步道主要想帶動觀光考，若一窩蜂，效益就常不如預期，因此事前的評估就很重要，尤其要能確認未來的維護預算來源，才不會來客不如預期就影響步道的維護。

他舉例，像彰化的八卦山天空步道，人潮雖不如往日多，但防鏽等細節維護都有到位，因為這類天空步道即使不具觀光功能，也能成為當地居民休閒的去處，遇災害，還有救災功能。

朝陽科技大學休閒事業管理系助理教授黃有傑說，政府希望這類建設能立即帶來人潮和話題，卻缺乏長期經營思考，天空步道至少要有四到五年經營計畫，像南投清境和八卦山天空步道，前者原就有不少遊客，經營相對容易，但後者要無中生有，就要有長期經營思維。

布袋高跟鞋教堂熱潮退燒，嘉義大學行銷與觀光管理學系教授蕭至惠說，有遊客會到特定景點探索，這類景點多是自然景觀極特殊或人文底蘊豐厚，高跟鞋教堂不符合條件，景點「點線面」規畫若不好，就會影響遊客意願。

天空步道 景點 高跟鞋教堂

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