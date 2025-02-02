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八卦山天空步道 彰化要續建
天空步道觀光熱潮退燒，彰化縣八年半前啟用的八卦山天空步道，縣府今年編列九千九百萬元，將興建二期，延長一公里串連彰化中興莊，預計十月完工。
彰化空中八卦山步道二○一六年七月啟用，全長約一公里，縣府看好觀光效益，二期完工後總長度為二公里，超越一點六公里長的南投清境高空步道，成為全台第一。
彰化縣城觀處副處長洪世益說，八卦山空中步道鄰近市區，銜接彰化自然美學館與八卦山大佛風景區，可眺望彰化市區，除供遊客使用，也是縣民運動休閒處；縣府統計，大佛風景區與周邊遊客，二○二三年有六百卅一萬人次，去年更達八百四十六萬人次。
洪世益說，二○二五年台灣設計展在彰化，縣立美術館、中興莊是兩大展區，縣府除爭取到城市美學計畫，透過二期步道可串連帶狀遊憩廊帶，把人潮延伸到中興莊，可帶動觀光效益。
南投縣擁有六座天空步道，縣長許淑華說，將調整策略不再興建，並委外經營，增加彈性管理，與部落合作，帶動永續發展。
南投縣府表示，縣內多山，吊橋、步道可改善偏遠交通，配合旅遊興建，帶來觀光效益，興建成本都已回收，只需定期檢修，褪去觀光外衣，還是偏鄉重要的交通建設。
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