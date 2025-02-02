社區經營 嘉義梅山太平雲梯人氣不墜

嘉義梅山太平雲梯剛蓋好時，被嘲笑為「蚊子吊橋」，近年在社區經營下，結合自然景觀，每年吸引數十萬遊客，堪稱地方創生典範。南投清境高空景觀步道擁絕美山景，迄今仍維持人氣。

太平村在莫拉克風災後幾乎全毀。退休教官嚴清雅十五年前回故鄉擔任村長及社區理事長，八年前承租阿管處的太平雲梯經營，吸引青年回鄉，也創造盈餘回饋社區。

「共榮共享是太平雲梯成功的關鍵理念。」嚴清雅推動營收回饋機制，將五成盈餘投入社區建設，設立育兒津貼、老人共餐、急難救助等方案，八年來為社區創造超過三千萬元收益，讓這個兩百多人山村獲「幸福山城」美譽。

嘉義縣梅山鄉太平村長嚴清雅（圖右）推動地方創生，經營「太平雲梯」，是地方創生成功案例。記者黃于凡／攝影

太平雲梯不僅仰賴自然美景，還結合周邊步道、老街與文化資源。嚴清雅「五大面向」規畫太平村，包括文化文學村、藝術美學村、觀光產業村、關懷幸福村及生態博物館，打造裝置藝術及互動空間，也推體驗行程。

嚴清雅邀集在地藝術家進駐，結合自然地景打造陶藝、繪畫、植物染及裝置藝術；另也舉辦植物染、陶藝、茶席、生態、天文體驗，每年舉辦歡送夕陽跨年晚會，過年期間還有盛大燈會，全村都積極投入。

此外，周邊串連的雲之南道、竹林步道、太平老街，以及三元宮等景點，吸引喜愛生態與文化的遊客不斷回流造訪，未來將新建觀星公園、蕨類公園，並持續辦樹蛙季、梅花季、櫻花季及螢火蟲季，一年四季都能吸引遊客。

嚴清雅指出，社區主要收入來自太平雲梯門票、停車場與遊客中心營收，每年吸引三、四十萬名遊客，創造超過三百個工作機會，並與百家商店及鄰近觀光工廠合作，推出聯名商品與體驗行程，進一步延伸觀光效益。

嚴清雅說，太平雲梯的成功除了自然景觀，更在於深厚的人文與地景特色及體驗遊程，吸引遊客一再回訪。

清境高空步道 絕美山景遊人如織

清境高空景觀步道全長一點六公里，採鋼構高架設計，開幕後九個月就破百萬人次，三年內回收成本，後來受疫情衝擊，遊客數降為每年廿、卅萬人，但統計至去年底，已吸引四○三萬人，總收入達一點四億元。

南投縣府分析，清境高空步道從國民賓館到青青草原南北票口，有多處觀景台，遠眺視野遼闊，可飽覽合歡、奇萊群峰、山坡上覓食的綿羊等。當地旅宿業者說，步道門票五十元不貴，業者會附贈遊客作為住宿誘因。清境農場也合作推出套票，透過步道帶動周邊觀光效益。