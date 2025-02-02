天空之橋拚觀光 為何淪蚊子步道

天空步道在過去十五年內，各縣市一窩蜂搶建，曾是拚觀光的法寶，但同質性太高已退燒，有的已淪為蚊子步道。

以南投為例，全縣有六處類似景觀橋梁，人氣都下跌，中寮龍鳳瀑布天空步道、信義琉璃光吊橋停止營運已成蚊子步道，竹山天梯曾單月不到五百名遊客。桃園小烏來天空步道曾是熱門景點，榮景也不再。

南投有六座 曾是觀光業金雞母

南投縣是興建「天空步道」的濫觴，縣府為重新發展竹山太極峽谷觀光，斥資兩千三百萬元興建吊橋，二○○五年完工，吊橋全長一三六公尺、共二○八階，跨越峽谷，兩端因地形落差，被稱為「竹山天梯」，特殊的梯子構造和峽谷景觀吸引大批遊客，七年內門票收入五千多萬元。

複製竹山天梯的成功經驗，縣府在南投市八卦山興建天空之橋，二○一二年啟用後，搭配自行車運動與「微熱山丘」糕餅熱，創下單月廿多萬人次，四個月回收兩千萬元興建成本。嘉義、高雄、花蓮、台東都跟進帶動熱潮。

信義鄉公所編列六百萬元，將坪瀨地區木造吊橋改建為八十八公尺琉璃光吊橋，有五十四公尺透明玻璃橋面，二○一四年啟用，遊客挑戰膽量，首年破卅萬人次，營收二二○○萬元。

中寮鄉公所用台電回饋金兩千七百萬元，在龍鳳瀑布蓋空中步道，主打懸吊式馬蹄形玻璃橋，可懸半空中俯視五十公尺深谷飛瀑，二○一五年七月啟用，三個多月就吸引十萬名遊客。

縣府接著在仁愛鄉清境花四千三百萬元蓋高空觀景步道，二○一七年啟用，首年參訪一九○萬人次，門票收入六四三○萬元，二○一九年二期步道啟用，仍是熱門景點。

縣府又在信義鄉雙龍瀑布斥資五千萬元，蓋彩虹吊橋，二○二○年六月開幕，主打全國最高、最長的階梯吊橋。

隨熱潮退去，中寮鄉空中步道地點偏遠、周邊景點少，上山走卅米步道，兩分鐘就逛完，再訪率低，二○一九年十月停業。信義鄉琉璃光吊橋因疫情遊客銳減，二○二一年休園，鄉公所規畫重新營運。竹山天梯因聯外道狹窄，去年風災、豪雨多路況差，僅八千多人參觀，十月遊客不到五百人。

桃園小烏來 陸客不來榮景不再

桃園小烏來風景區天空步道開放十五年，曾創下單年四十七萬人次，門票收入一六七二萬元，但近五年平均四五七萬元，不到最高峰時三成。桃園市府分析，當年天空步道新鮮吸客，兩岸開放觀光，陸客造訪兩蔣園區順道遊小烏來，後來各地競蓋天空步道、陸客減少、加上周邊景點增加，讓榮景不再。