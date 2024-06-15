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新聞眼／國旅沒特色又重複 難擋民眾「用腳投票」

聯合報／ 記者周湘芸
都往國外跑 疫後旅遊潮爆發，旅館房價連帶上漲，讓不少民眾抱怨國旅住宿太貴，還不如出國玩。圖為桃園機場出國人潮。記者季相儒／攝影
都往國外跑 疫後旅遊潮爆發，旅館房價連帶上漲，讓不少民眾抱怨國旅住宿太貴，還不如出國玩。圖為桃園機場出國人潮。記者季相儒／攝影

疫後觀光復甦逾一年，面對節節攀升且一去不復返的國內旅宿房價，「國旅好貴」印象深植國人心中。事實上，隨著物價、人力、水電上漲，各國住宿上漲是共同趨勢，但國人對國旅房價、成本上漲更有感，追根究柢恐是國旅ＣＰ值及亮點不夠。

疫情期間各國觀光幾乎停擺，不少國家把握機會提升國內觀光亮點，疫後日本不僅仰賴匯率優勢，吉卜力世界主題公園、哈利波特影城接連開幕，各國旅客朝聖更是一票難求；越南除了胡志明市、峴港等熱門城市外，富國島、芽莊等地，在疫情期間大舉投資新飯店、度假村，以高ＣＰ值獲青睞，也讓越南去年一舉躍升我國民眾最愛出國目的地第四名。

反觀觀光署，疫後雖然推動魅力景區，更有一百個觀光亮點公布在觀光署網站、數百個平日優惠住宿方案供民眾參考，然而「規畫很飽滿，但民眾很無感」，在社群媒體宣傳當道的年代，先不論有多少民眾會瀏覽觀光署網站找尋旅遊景點，冷冰冰的文字恐也難讓旅客感受到景區有多超值。

此外，不少國家把握解封首兩年，大搶「報復性旅遊」大餅，然而觀光署近期砸下十五億元推動六縣市「重要廊帶亮點營造計畫」，補助地方軟硬體環境營造，但計畫期程卻是從今年至二○二七年，顯然也是落後部署。

隨著通膨、各項成本增加，旅宿房價、旅遊成本並非不能上漲，但關鍵在如何讓民眾認為漲得合理。若仍是各地重複性高的老街、夜市，或充斥一次性景點，推出再多優惠、再多行銷，恐還是阻止不了民眾「用腳投票」。

國旅 疫情 觀光署

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