聽新聞
test
0:00 / 0:00

平價能救國旅？學者：重點在價值感

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
端午連假南投縣各風景區冷熱兩樣情，溪頭及清境未見人潮與車潮。 記者黑中亮／攝影
端午連假南投縣各風景區冷熱兩樣情，溪頭及清境未見人潮與車潮。 記者黑中亮／攝影

交通部長李孟諺要求觀光署提供平價優惠旅館名單供民眾參考，觀光學者認為，與其力推優惠旅宿，不如多著力開發國內新景點，重點在於國旅有沒有價值感；旅宿業者則抱怨，部長應該是要推薦、鼓勵優質產品，而不是著眼在平價。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，大家往日韓玩只是一種匯率紅利，若比較國際品牌飯店在一線城市價格，台灣沒有特別貴，她建議觀光署，與其力推優惠旅宿，不如多開發國內新景點，不要只從成本思考，也要內部行銷，可多結合網紅、YouTuber行銷國旅新玩法。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則認為，台灣消費者不會單純因飯店價格高就不從事國旅，重點在國旅有沒有價值感。現在民眾在意的不再只是ＣＰ值，更在乎ＶＰ值，也就是「價值感受」，若國旅沒辦法提升品質，給民眾體驗感，民眾自然不會選國旅；台灣各縣市應該呈現出不一樣特色，創造ＶＰ值，讓國人覺得錢花得有價值。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，部長應為優質合法旅宿業爭取曝光機會而不是著眼平價，業者也都納悶該怎麼定義平價？

國旅 景點 觀光署 飯店

延伸閱讀

觀光署同意變更 青青草原有望成竹市首座特色公園

中央振興觀光補助花東10億…卻給宜蘭500萬 旅宿業者跳腳：拒收

兩岸禁團令成惡意螺旋 旅遊業者喊苦：為何要我們躲牆角偷吃飯？

端午連假南投風景區冷熱兩樣情 業者：人潮被花東吸走

相關新聞

若對岸釋善意 交長：團客赴陸可逐漸開放

中國大陸原定六月十日派福建踩線團來馬祖，不過在我方宣布六月組團赴陸禁團令不解禁後，也隨即喊卡，讓兩岸開放觀光再轉為僵局。...

民眾抱怨國旅太貴 觀光署推平價優質旅宿

疫後旅遊潮爆發，連帶讓國旅房價不斷上漲，讓民眾頻頻抱怨「國旅太貴了」，還不如出國。交通部長李孟諺昨接受廣播專訪時坦言，現...

新聞眼／國旅沒特色又重複 難擋民眾「用腳投票」

疫後觀光復甦逾一年，面對節節攀升且一去不復返的國內旅宿房價，「國旅好貴」印象深植國人心中。事實上，隨著物價、人力、水電上...

平價能救國旅？學者：重點在價值感

交通部長李孟諺要求觀光署提供平價優惠旅館名單供民眾參考，觀光學者認為，與其力推優惠旅宿，不如多著力開發國內新景點，重點在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。