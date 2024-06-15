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平價能救國旅？學者：重點在價值感
交通部長李孟諺要求觀光署提供平價優惠旅館名單供民眾參考，觀光學者認為，與其力推優惠旅宿，不如多著力開發國內新景點，重點在於國旅有沒有價值感；旅宿業者則抱怨，部長應該是要推薦、鼓勵優質產品，而不是著眼在平價。
世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，大家往日韓玩只是一種匯率紅利，若比較國際品牌飯店在一線城市價格，台灣沒有特別貴，她建議觀光署，與其力推優惠旅宿，不如多開發國內新景點，不要只從成本思考，也要內部行銷，可多結合網紅、YouTuber行銷國旅新玩法。
高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則認為，台灣消費者不會單純因飯店價格高就不從事國旅，重點在國旅有沒有價值感。現在民眾在意的不再只是ＣＰ值，更在乎ＶＰ值，也就是「價值感受」，若國旅沒辦法提升品質，給民眾體驗感，民眾自然不會選國旅；台灣各縣市應該呈現出不一樣特色，創造ＶＰ值，讓國人覺得錢花得有價值。
花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，部長應為優質合法旅宿業爭取曝光機會而不是著眼平價，業者也都納悶該怎麼定義平價？
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