民眾抱怨國旅太貴 觀光署推平價優質旅宿

疫後旅遊潮爆發，連帶讓國旅房價不斷上漲，讓民眾頻頻抱怨「國旅太貴了」，還不如出國。交通部長李孟諺昨接受廣播專訪時坦言，現在日圓貶值，甚至「國人都到日本買房，連房子都比台灣便宜」，將請觀光署推薦平價優惠旅館供民眾選擇，「就像全聯現在可以買到六十元平價便當」。

根據觀光署統計，今年首季觀光旅館及一般旅館平均房價為每晚三一三五元，較去年同期三○二八元，增加一○七元，漲幅達百分之三點四，再創新高。觀光署分析，房價上漲原因包含物價成長、基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等。

國旅住宿價格高，不只讓國人戲稱「窮到只能出國」，也影響吸引國際觀光客競爭力。觀光署原定今年要達一千兩百萬人次國際觀光客來台，少了陸客加持，已下修為一千萬人次，但今年截至六月十一日，僅三四五萬人次旅客來台，不到目標一半。李孟諺昨也坦言「今年目標一千萬人次有一點挑戰性」。

國旅價格居高不下，李孟諺表示，觀光署有在努力，在旅宿網旅宿優惠專區推出優惠旅館，就像全聯六十元便當就是農業部結合農特產品推出的平價便當，也請觀光署在網頁上推薦優質平價的旅宿給大家。

李孟諺還提到，國旅除了要持續對其他國家推廣，全國十三處國家風景區也與當地政府結合成觀光圈，推廣特色景點，目前總共有一百個亮點，平均每縣市有五、六個亮點跟套裝行程。另外，還有結合全國遊樂園、旅宿業、觀光工廠等優惠打折方案，接著暑假還有台灣仲夏節在各地行銷活動，希望暑假先衝一波國旅。

李孟諺也說，今年上半年國際旅客三四五萬人次，但一般國際客來台旺季在第四季，對千萬目標會全力以赴，鎖定東南亞、東北亞八國，拓展雙印地區加強宣傳、投放廣告等。

觀光署表示，疫後已在台灣旅宿網推出優宿專區，提供超過六百個平日優惠住宿方案供民眾出遊參考，另也鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，吸引消費者平日出遊住宿。