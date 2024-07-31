立志考研…分科生問該選地名或私立前？台科大網友曝勵志經歷：校名非重點
113年分科測驗成績於29日揭曉，明日上午9點至4日下午4點半便是考生們登記志願的時間。近日一位應屆考生在Dcard發文表示，自己的分科成績不甚理想，但不打算重考，決定把目標放在研究所身上。而對於選填志願原PO有些猶豫，好奇若是不考慮學費、學校地理位置的話，地名大學的電機系與私立前段電機系該如何排序為佳？
原PO貼文一出立刻引起網友熱烈討論，有人認為若要讀研，地名大學較佔優勢，「地名，錄取分數就有差了，研究所推甄也是國立優先」、「當然是地名電機」、「國立優先」、「當然是選地名最強的北大、高大、彰師」。
也有網友認為，私立前段或老牌私立是不錯的選擇，「地名電機，稍微知名一點就去，如果是那種沒什麼機能，我覺得不如選老牌，元智、中原、長庚」、「秒選私立前，有私立補助以後，地名根本就沒吸引力」、「沒有北海彰師高就選私立吧，私立至少要有台積電徵才才去」、「當然選老牌私立，地名除了國立沒別的可以說嘴」、「有彰、高優先選，再來我就建議長中元逢了」。
還有台科大的網友分享自己的經驗，認為與其在意校名，不如把重心放在日後的表現上，「我原本逢甲，當時推甄面試的時候，競爭對手也就是地名或前段私立，但認真覺得這些地名也沒比較強，不用想說誰大於誰什麼的」、「既然在這個分數區間，其實大家都差不多，重點是進來之後的表現，可以試著去你有興趣的學校網站或系網，認真看一下課綱或未來分組的領域哪方面你有興趣，哪間學校的資源比較多等等，進來之後好好顧成績，偶爾玩一下才是真的」，他也建議原PO選自己喜歡的學校，若要推甄就顧系排、修專業科目、做專題。
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