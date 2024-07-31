分科出爐選填志願好猶豫！「10大領域」全台大學校長最推強校一次看

7月29日為大學分科考試寄發成績單的日子，意謂著考生得開始傷腦筋填志願了。到底填哪一所學校好？堪稱全台灣最了解各大學辦學績效的大學校長，又認定哪些是好學校呢？《遠見雜誌》調查，大學校長們推薦的全台好大學，總體競爭力方面，還是由臺灣大學奪魁，但各專科領域，校長們各有所屬。包括臺灣師範大學在「教育領域」的、臺灣藝術大學在「藝術與人文領域」、政治大學在「社會科學、新聞學及圖書資訊」、陽明交通大學在「資訊通訊科技領域」、成功大學在「工程、製造及營建」，以及高雄餐旅大學在「服務領域」都是校長們心中的龍頭。

在結束申請入學及分科測驗考試後，大學入學時程，在7月29日正式分發分科測驗的成績單，而接著考生得開始依成績於8月1日9：00至8月4日16：30上網選填心目中的理想學校。為此，許多學生及家長開始四處打聽辦學績優的好校，然而對於站在教學現場第一線的大學校長們，無疑是最有資格的推薦者。

為此，《遠見雜誌》以問卷詢問了全台各大學的校長、副校長們心目中辦學績優的好大學，其在規定無法選取自家學校的狀況下，共回收241份有效問卷。

其中，在「總體績效」方面，仍是台、成、交、清華大學占據前四名，而第五名的臺灣科技大學，榮登科大龍頭，第六名的政大則為人文社科類的榜首、第11名的臺北醫學大學則為私立大學及醫科類大學的第一名，第13名的逢甲大學則是非醫科類的綜合類私校冠軍，至於第15名的龍華科大，受獲校長們的好評，在私立科大中居於首位。

校長互評總體競爭力排名。圖擷自《遠見》雜誌

所謂術業有專攻，在校長們的眼中，許多在綜合績效未能奪冠的學校，反而在各專科學門中冒出頭。首先，在「教育領域」方面，台師大穩居師培體系龍頭，彰化師範大學則拿下榜眼的榮銜，政大、高雄師範大學、臺北教育大學分別奪得三、四、五名。

而傳統的師培體系大學，如臺中教育大學、臺北市立大學及臺南大學則也擠進前20強，分別為第10、12及19名。另外，以體育教育為核心的臺灣體育運動大學，也拿到了第17名。值得未來有心從事教職的考生選擇。

「藝術與人文領域」的前幾名，則被全台各大藝術大學磐踞。其中臺藝大拿下第一名，臺北藝術大學、臺南藝術大學則分居二、四名，臺灣戲曲學院也進入10強，奪得第九名。而在藝文美學方面著墨甚多的東海大學，則是「藝術與人文領域」第八名，亦是私校龍頭。東部的東華大學則也躋進20名榜單內，位居第19名。

校長互評教育、藝術與人文領域排名。圖擷自《遠見》雜誌

再來看「社會科學、新聞學及圖書資訊」領域，以人文社科為發展主軸的政大是無庸置疑的第一名，但以培育新聞傳播人才著稱的世新大學則是第三名，亦是此類別的私校龍。而輔仁大學也因為孕育許多傳播人才，搶居第五名。至於淡江大學、東海、東吳大學、銘傳大學、靜宜大學、文化大學等私校，則皆位列20名內，各為第11、12、13、14及17、18名。

「商業、管理、法律」領域的學校，除了龍頭台大外，政大則緊追其後拿下第二名，而向來在法政領域獨領風騷的臺北大學則是本榜的探花，第四名的東吳，是私校第一名。至於第九名的臺北商業大學，則是「商業、管理、法律」領域唯一搶進十強的技專院校。

校長互評社會科學、新聞學、圖書資訊，以及商業、管理、法律排名。圖擷自《遠見》雜誌

「自然科學、數學及統計」領域則是頂大的天下，只不過，清大僅次於臺大，坐上亞軍寶座，中央大學則進入前五強。而幾所國立科技大學，如臺科大、臺北科技大學、高雄科技大學也表現突出，分別拿下第7、11和13名。

向來以資通訊為招牌系所的陽明交大，果然在「資訊通訊科技」領域穩持冠軍獎盃，而科技大學的表現不遑多讓，臺科大、北科大、雲林科技大學、龍華科大、朝陽科技大學、高科大、南臺科技大學都名列20強，分別是第5、7、11、13、14、16及20名。

校長互評自然科學、數學及統計，以及資訊通訊科技領域排名。圖擷自《遠見》雜誌

全台第一所工學院起家的成功大學，寶刀未老，在「工程、製造及營建」領域高居榜首，而以強調接軌實務的臺科大則是第三名，其餘像北科大、雲科大、高科大、龍華科大、朝陽科大及南臺科大都是校長們心中的好校，各為第6、9、10、12、14、18名。至於第19名的虎尾科技大學也順利擠進20強。

而「農業、林、漁業及獸醫」領域，除了臺大，就屬第二名的中興大學最受校長們清睞，然而屏東科技大學、臺灣海洋大學、嘉義大學及屏東大學、宜蘭大學、澎湖科技大學等具有傳統農林漁牧專科DNA的學校，自然也都進入10名之列，各為3、4、5、6、8和第10名。

校長互評工程、製造與營建，以及農業、林業、漁業及獸醫領域排名。圖擷自《遠見》雜誌

「醫藥衛生及社會福利」領域，摒除第一名的臺大，北醫則是校長心目中的第二名，再來才是陽明交大、成大、中國醫藥大學、高雄醫學大學、長庚大學、中山醫學大學以及輔仁大學等設有附設醫院的大學，通通進入10強。而第十名的臺北護理健康大學則是10強中，唯一的護理專業大學。

至於亦以護理專科為主軸的長庚科技大學，和以藥理為核心的嘉南藥理大學則分別占據第13、15名。

最後則是「服務」領域，被視為台版瑞士洛桑旅館管理學院之稱的高餐，果有是該榜的冠軍，而政大則居次，輔大、東海、慈濟大學更勝過許多國立大學，拿下第5、6、10名。至於在南投的暨南大學，則在此項目表現突出，拿下第12名。

校長互評醫藥衛生及社會福利，以及服務領域排名。圖擷自《遠見》雜誌

總之，選擇好學校，除了參考每年《遠見雜誌》今年七月份所作的「2024台灣最佳大學排行榜」外，由於操持校務是大學校長的本業亦是專業，因此，各大學績效良窳，校長們的口碑最為實在，值得所有學生及家長在選填志願時，多加參考。

（本文出自2024.07.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）