聽新聞
test
0:00 / 0:00

數甲五標3年最高 化學頂標增5級分

聯合報／ 記者李芯／台北報導

一一三學年度分科測驗成績昨日公布，大考中心網站公布成績統計資料，包括各科級分人數百分比累計表及五標。其中，最多人報考的數學甲考科的頂標為四十五級分，為三年來新高。被補教老師稱是「整學生」的公民與社會考科僅中分群百分比較低，大考中心主任張新仁認為，該考題反映命題老師對新課綱的實踐。

大考中心昨日公布分科測驗各科五標，最多人應試的數甲考科先前被許多數學教師評為新課綱三年來最簡單，根據大考中心資料，今年數甲頂標為四十五級分，五標為三年來最高。大考中心副主任岳修平進一步指出，高分群考生百分比較前兩學年度增加，整體而言今年數甲鑑別度佳，考生表現優於前兩學年度。

另外，化學科頂標較去年大增五級分，為五十一級分，並略高於今年物理考科，其餘考科包含生物、歷史、地理、公民與社會考科在內的五標較為接近。

公民與社會考科的頂標較去年高一級分，高分群考生與一一二學年相近，中分群稍微低，低分群稍微高，級分曲線較為平緩，呈現出好的鑑別度。大考中心主任張新仁認為，公民與社會考科的重點是引導學生學習思辨，對於訊息、主張能做進一步的分析推論，出題符合一○八課綱想要培養的核心素養。

根據考分會統計，加上回流名額後，台灣大學在分發入學管道尚有一四七五個名額，政治大學有一一二八個名額，成功大學有一三九○個名額，清華大學、陽明交通大學各有六一一個，台師大也尚有六一三個名額，考生可把握最後機會。

考生志願登記時間從八月一日上午九時起至八月四日下午四時卅分止，逾期將無法受理。

113分科測驗

延伸閱讀

南一中26人次達去年台大醫、電機錄取標準 師估今年分數提高

分科測驗數甲、化學易 補教估醫牙、電資門檻上升5到7級分

考生注意！115學測英文篇章結構題型選項「4選4」改「5選4」

分科測驗成績上午9時公布 手機簡訊同步通知

相關新聞

分科測驗成績出爐 錄取率估降低

大考中心昨公布一一三年度分科測驗成績，升學輔導專家藍天予指出，由於今年數甲、化學考科較簡單，醫牙校系門檻估會上升五到七級...

數甲五標3年最高 化學頂標增5級分

一一三學年度分科測驗成績昨日公布，大考中心網站公布成績統計資料，包括各科級分人數百分比累計表及五標。其中，最多人報考的數...

南一中26人次達去年台大醫、電機錄取標準 師估今年分數提高

大學入學分科測驗已寄發成績單，台南一中統計，達去年台大醫學系錄取標準11人次、另達台大電機去年錄取標準15人次，有3人數...

分科測驗數甲、化學易 補教估醫牙、電資門檻上升5到7級分

大考中心今天公布113年度分科測驗成績，升學輔導專家藍天予指出，由於今年數甲、化學考科較為簡單，醫牙校系門檻估會上升5到...

大學分科測驗成績公布 數甲、化學5標近3年新高

113學年度分科測驗考試成績上午9時公布，大考中心網站公布成績統計資料，包括各科級分人數百分比累計表及5標。其中，最多人...

分科測驗成績上午9時公布 手機簡訊同步通知

113學年度分科測驗考試成績將於113年7月29日（一）上午9時公布，並在大考中心網站公布成績統計資料，包括各科級分人數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。