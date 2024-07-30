數甲五標3年最高 化學頂標增5級分

一一三學年度分科測驗成績昨日公布，大考中心網站公布成績統計資料，包括各科級分人數百分比累計表及五標。其中，最多人報考的數學甲考科的頂標為四十五級分，為三年來新高。被補教老師稱是「整學生」的公民與社會考科僅中分群百分比較低，大考中心主任張新仁認為，該考題反映命題老師對新課綱的實踐。

大考中心昨日公布分科測驗各科五標，最多人應試的數甲考科先前被許多數學教師評為新課綱三年來最簡單，根據大考中心資料，今年數甲頂標為四十五級分，五標為三年來最高。大考中心副主任岳修平進一步指出，高分群考生百分比較前兩學年度增加，整體而言今年數甲鑑別度佳，考生表現優於前兩學年度。

另外，化學科頂標較去年大增五級分，為五十一級分，並略高於今年物理考科，其餘考科包含生物、歷史、地理、公民與社會考科在內的五標較為接近。

公民與社會考科的頂標較去年高一級分，高分群考生與一一二學年相近，中分群稍微低，低分群稍微高，級分曲線較為平緩，呈現出好的鑑別度。大考中心主任張新仁認為，公民與社會考科的重點是引導學生學習思辨，對於訊息、主張能做進一步的分析推論，出題符合一○八課綱想要培養的核心素養。

根據考分會統計，加上回流名額後，台灣大學在分發入學管道尚有一四七五個名額，政治大學有一一二八個名額，成功大學有一三九○個名額，清華大學、陽明交通大學各有六一一個，台師大也尚有六一三個名額，考生可把握最後機會。

考生志願登記時間從八月一日上午九時起至八月四日下午四時卅分止，逾期將無法受理。