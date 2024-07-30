分科測驗成績出爐 錄取率估降低

大考中心昨公布一一三年度分科測驗成績，升學輔導專家藍天予指出，由於今年數甲、化學考科較簡單，醫牙校系門檻估會上升五到七級分，台大醫學門檻二八八級分，台大電機四科則需達二二九級分。而現在電資正夯，輝達創辦人黃仁勳來台演講後，電資科系門檻估將持續上升，中字輩電資將超越頂大部分二類組科系。

大學考試入學分發委員會主任黃信復指出，本年度共六十一校、一八三九個系組參與分發入學招生，名額三萬七二六四名，較去年減少五二一五人，百分之減幅約十二・三。其中各招生管道回流名額總計一萬五四二六名，較去年減少四五九一人，大幅降低約百分之二二・九。分科測驗報名人數共四萬二一四一人，與去年持平，但分發入學招生名額減少，錄取率估會較去年百分之九六・一四略低，粗估錄取率約百分之九五・九。

補教業預估熱門校系門檻 製表／李芯 圖／聯合報提供 一一三分科測驗各科五標 製表／李芯 圖／聯合報提供

今年數甲、化學頂標各較去年上升四級分、五級分，五標都是近三年最高，藍天予估計，凡是有採計這兩科的校系門檻多會提升，頂大熱門的醫牙、電資科系可能會因此上升五到七級分。今年自費醫牙門檻估為二六五級分，公費醫則是二六○級分，要上台大醫學預估門檻二八八級分，陽明醫學二八三級分，台大牙醫和成大醫學估計為二七九級分。另外，三類組學生若想上台大，五科門檻約為二一○級分。

二類組方面，藍天予表示，今年台大電機數甲、英文、物理、化學四科預估需二二九級分，清大電機甲二二七級分，四科滿分為二四○級分。另外，中興電機甲、台大生機電的分數預估同為二四八級分，電資時代下，中字輩的電資門檻將超越頂大部分的二類組科系。整體來說，台大二類組校系門檻五科不加權約二三○級分，頂大二類門檻約二一○級分。

藍天予分析，今年的考生人數和去年差不多，但回流名額少了五千名，再加上數甲、化學稍微簡單，中後段的校系通過門檻可能因此大幅提升，學生若沒有預料門檻提升，填志願不夠保守就可能落榜。

一類組的部分，會根據參採的數學而有不同，參採數甲的校系門檻會略為上升，預估台大財金Ａ加權後門檻為二四六級分，去年為二三六級分。另外，由於今年數Ｂ略難，藍天予估計參採該科的校系通過門檻會略為下降三級分左右，台大法律財法組加權後門檻預估為二九二級分。