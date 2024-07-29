醫學、理工門檻變高！分科參採2考科校系「恐升5至7級分」 選填志願更保守

113學年分科測驗成績今天公布，升學輔導專家分析，今年數甲和化學變簡單，加上分發名額減少，參採數甲跟化學的醫學或理工等熱門校系，推估錄取門檻會提升5至7級分。

大學入學考試中心今天公布113學年分科測驗成績，包含各考科5標成績標準，分科測驗成績可用來報名113學年大學分發入學管道。

升學輔導專家藍天予接受媒體聯訪時表示，今年分發入學管道回流名額比去年減少約5000個，但考生人數大致相同，各校系錄取門檻都可能提升，加上今年分科測驗數甲和化學比去年簡單，參採這兩科的校系錄取門檻也會提升，考生選填志願要更保守，避免保底校系填不夠導致意外落榜。

觀察第3類組，藍天予提到，有參採數甲跟化學的校系，錄取門檻成績推估會比去年提升5至7級分，例如台大醫學系去年採計5科，錄取門檻為283級分，今年推估可能提升至288級分，台大第3類組校系最低錄取門檻推估約210級分（5科不加權）。

藍天予指出，第2類組參採數甲和化學的熱門校系，推估錄取門檻也會比去年提升5至7級分，台大第2類組校系錄取門檻（5科不加權）推估約230級分，台大、清大、陽明交大、成大等校的第2類組校系錄取門檻推估約210級分，中字輩大學的第2類組校系錄取門檻約205級分。

升學輔導教師陳宗恩分享，過去2類組學生多傾向選校，但近年受AI熱潮影響，電機、資工等科系變夯，學生也開始傾向選系，清大、成大、中正等校的電資科系錄取分數有時還趕上台大物理系或機械系；但現在各大學積極開設AI入門課程，即時非電資科系學生，仍有機會搭上AI浪潮。

第1類組校系錄取門檻則會因參採不同的數學考科而有所變化，藍天予表示，有參採分科測驗數甲的校系，今年錄取門檻推估會略為上升；如果是參採學測數A的校系，錄取門檻可能和去年大致持平，由於今年學測數B較難，因此參採學測數B的校系，錄取門檻可能會略為下降。

藍天予也提醒，考生估算落點區時，不用非常精準，只要找到大概的區間即可；落點區的校系錄取機率較大，考生應仔細評估志願順序是否符合個人喜好；參採科目改變的校系不易預估錄取門檻，只要依個人就讀意願排序就好；選填志願時，考生應思考想錄取學校的界線科系要填到哪個系。