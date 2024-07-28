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分科測驗成績7月29日公布 8月1日起開放登記志願

中央社／ 台北28日電
圖為分科測驗。圖／聯合報系資料照片
圖為分科測驗。圖／聯合報系資料照片

113學年分科測驗成績訂於7月29日公布，上午9時起提供網路和語音查詢；大學考試入學分發委員會將於8月1日至4日開放分科測驗考生登記志願。

大學入學考試中心於7月12日、13日舉行113學年度分科測驗，約4.2萬人報考，分科測驗包含考物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科，分科測驗成績可用於報名大學分發入學招生管道。

大考中心新聞資料指出，分科測驗成績將於7月29日公布，當天上午9時起提供網路查詢，報名資料有填手機號碼者，將收到簡訊通知成績；由於颱風凱米影響，印製成績單時間有所延遲，原訂7月29日寄送實體成績單的時程可能延遲。

分科測驗為60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績與報考學測的所有考科成績，並以60級分制呈現（學測為15級分制，使用於分發入學管道時將轉換為60級分制）。

大考中心7月29日也將公布分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標（成績位於第88百分位數的考生級分）、前標（成績位於第75百分位數的考生級分）、均標（成績位於第50百分位數的考生級分）、後標（成績位於第25百分位數的考生級分）、底標（成績位於第12百分位數的考生級分）等5項成績標準。

大學考試入學分發委員會將於7月29日公布113學年大學分發入學管道招生總名額（含各管道回流）、組合成績人數累計表、最低登記標準表，8月1日至4日開放分科測驗考生登記志願，8月15日公布大學分發入學管道錄取名單。

113分科測驗

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