帶題本出場 分科測驗扣4級分

大考中心考試委員昨審議分科測驗違規樣態，今年有考生在答題卷上畫卡通人物哆啦Ａ夢，或寫下心情小語「看得很透徹」，均依規定扣減一級分；另有考生將試題本攜帶出場，則由大考中心決議扣減四級分。

大考中心統計今年閱卷組提報違規共五十一件。主任張新仁表示，多是在作答區書寫與答案無關的文字或符號、畫圖等樣態。

考區提報試場違規一二六件，大考中心也審議特殊樣態，其中有一名考生提早交卷但將物理試題本攜出場，另有考生自行攜帶便條抄寫答案，大考中心說，該案違反二項規定，最終決議扣減四級分。

考服處提報違規情形一八○件，除未於答題卷簽名欄簽名外，另有三件汙損、破壞答題卷。有考生於掃瞄點、條碼塗鴉、戳破掃瞄點等，均扣減一級分。