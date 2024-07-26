快訊

台股一片綠油油…外資史上第3大賣超 這檔ETF意外成買超冠軍

凱米挾豪雨 多處土石流、坍方…南投縣信義鄉27日停班課

分科測驗成績下周一可查 成績單寄發因颱風延遲

中央社／ 台北26日電
分科測驗於7月中落幕，大考中心考試委員今天召開第33屆第五次會議。記者許維寧／攝影
分科測驗於7月中落幕，大考中心考試委員今天召開第33屆第五次會議。記者許維寧／攝影

大考中心今天表示，113學年度分科測驗成績於本月29日公布，上網可查成績，報名時有填手機的考生也會收到簡訊。不過實體成績單受到颱風凱米影響，寄達時間可能延遲。

颱風凱米侵襲台灣，多縣市停班停課，分科測驗也受到影響，不過在延了2天之後，大考中心今天順利召開考試委員會，並於晚間透過新聞稿宣布，依照原訂時間，於29日上午9時公布成績以及各科五標、級分人數百分比累計表等統計數據。

不過大考中心指出，因颱風影響，台北市24、25日停班停課，導致印製成績單的時間有所延遲，後續寄交郵局的時間也會延後，請考生諒解。

報名時如果有填寫手機號碼，29日當天上午，就會收到以0911-511-467號碼發送的簡訊通知成績。往年有些考生收不到，主因是設定「拒收企業簡訊」，考生可以先檢查一下自己的手機。

收到成績後，考生如果有疑義，可於7月29日上午9時到8月1日下午5時間，到大考中心網站考生專區申請成績複查，並須於期限內完成繳費，複查結果通知書預計於8月8日開放查詢。

113分科測驗

延伸閱讀

分科測驗違規126件 考生默寫赤壁賦被扣1級分

分科測驗作答畫哆啦Ａ夢、稱看得很透徹 均扣1級分

考生注意！ 分科測驗明年加考數乙 參考試卷今天公告

分科測驗考到一半…教室考生全做「1動作」 引逾萬人共鳴笑：狂吸猛吸

相關新聞

分科測驗作答畫哆啦Ａ夢、稱看得很透徹 均扣1級分

分科測驗於月中落幕，大考中心考試委員今天召開第33屆第五次會議，審議違規樣態。大考中心統計，考場提報的違規狀況共126件...

分科測驗加考數乙 參考試卷出爐

因升大學部分商學院、管理學院參採要求，明年、一一四學年大學分科測驗將加考「數學乙」。

113分科公民／多題難判斷 補教：整學生

分科測驗昨最後一科考公民與社會，台北市教師解題團評析，今年試題中間偏難，尤其混合題與非選題的難度更是提升，牽罟、助產士、...

113分科歷史／108課綱以來最難…文字量大 建中師：很有壓力

大學分科測驗第二天首科考歷史科，補教老師認為，這是一○八課綱之後最難的一份考題，哪怕是程度好的學生都難拿高分，尤其混合題...

113分科地理／繪圖題多 統合觀念很重要

分科測驗第二天考地理科，台北市教師解題團指出，今年繪圖題較往年多，但多非難題，不過部份題目要求不夠精確，可能影響考生得分...

113分科測驗／數甲、化學變簡單 電機門檻恐升

大學分科測驗昨落幕，今年數學甲、化學考科普遍被認為比去年簡單，補教業者預估醫學系、牙醫系及電機資工等二類組科系的門檻將提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。