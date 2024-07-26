分科測驗成績下周一可查 成績單寄發因颱風延遲

大考中心今天表示，113學年度分科測驗成績於本月29日公布，上網可查成績，報名時有填手機的考生也會收到簡訊。不過實體成績單受到颱風凱米影響，寄達時間可能延遲。

颱風凱米侵襲台灣，多縣市停班停課，分科測驗也受到影響，不過在延了2天之後，大考中心今天順利召開考試委員會，並於晚間透過新聞稿宣布，依照原訂時間，於29日上午9時公布成績以及各科五標、級分人數百分比累計表等統計數據。

不過大考中心指出，因颱風影響，台北市24、25日停班停課，導致印製成績單的時間有所延遲，後續寄交郵局的時間也會延後，請考生諒解。

報名時如果有填寫手機號碼，29日當天上午，就會收到以0911-511-467號碼發送的簡訊通知成績。往年有些考生收不到，主因是設定「拒收企業簡訊」，考生可以先檢查一下自己的手機。

收到成績後，考生如果有疑義，可於7月29日上午9時到8月1日下午5時間，到大考中心網站考生專區申請成績複查，並須於期限內完成繳費，複查結果通知書預計於8月8日開放查詢。