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分科測驗違規126件 考生默寫赤壁賦被扣1級分

中央社／ 台北26日電

大考中心今天召開分科測驗考試委員會，總計有126件試場違規，其中以未攜帶應試有效證件最多，另有51件書寫與答案無關的文字或符號，包括在生物科默寫赤壁賦，被扣1級分。

113年度分科測驗考試委員會原定7月24日召開，因颱風延到26日召開，但因部分縣市仍然因颱風放假，因此有少數委員透過線上參與。

分科測驗有51件在作答區書寫與答案無關的文字或符號，包括有考生繪畫疑似哆啦A夢等卡通人物；1名考生在生物科答案卷上默寫「赤壁賦」，大考中心主任張新仁說明時幽默地說：「這個考生語文程度不錯。」最後在所有委員無異議下，51件違規都被扣1級分。

比較有爭議的是化學科時，有1名考生考試結束後將試題本攜帶出教室，被監試人員發現，他又自行承認稍早的物理科也把試題本帶出，但沒被通知有問題。

依照規定，將試題本帶出的情形相當嚴重，依規定該節考試可不計分。不過今天考試委員會時，張新仁提到，考量第1節考試時，監試人員未留意考生沒把試題本收回，建議比照「不可完全歸責於考生事由」，衡酌情節改為扣該節3級分（共2節），考試委員也都沒有異議，迅速通過。

另外，有3件污損、破壞答題卷違規，包括戳破答題卷的定位點、破壞答題卷條碼等，都依規定被扣1級分。

違規最多的是未攜帶應試有效證件，且在該節考試結束鈴聲響畢前也沒有送到，共有59件。另有22件攜帶行動電話未完全關機，16件在應試時飲食、嚼食口香糖或未經申請就吃藥。

今年手機相關的違規，較去年度少了一半。張新仁表示，近年有加強宣導，包括以圖畫式的告示提醒考生，收到不錯的成果。

113分科測驗

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