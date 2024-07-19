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分科測驗加考數乙 參考試卷出爐
因升大學部分商學院、管理學院參採要求，明年、一一四學年大學分科測驗將加考「數學乙」。
大考中心昨公告一一四學年度起適用分科測驗數學乙考科參考試卷，共兩份，公告內容包括整卷試題、答題卷、參考答案、試題解析等。
大考中心表示，兩份試卷的試題內容不同，主要呈現數乙命題方向、組卷架構、答題卷設計等可能面貌，也讓考生先行練習參考，除了原創題外，也採用或修改歷年考題或研究用試題。
為了讓參考試卷貼近教學與學生學習，大考中心表示，完成參考試卷初稿後，除了了解學生作答情形，也辦理小型諮詢會議與全國分區諮詢會議，邀請大學教授與高中教師提供意見，經統整各方意見後校對、定稿。
相關數乙參考試卷，可上大考中心網站查詢；大考中心預計於今年八月六日公告一一四學年度考試簡章，屆時考生可參考簡章考試日程安排。
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