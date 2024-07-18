分科測驗114學年加考數乙 參考試卷公布

大學招聯會於民國111年6月宣布，114學年度分科測驗將加考「數乙」，大考中心今天公布參考試卷，讓各界一窺試卷的可能樣貌。

過去商管校系在分發入學（以指定科目考試成績分發），多採計數乙，但因應108課綱改革，111學年度起指考轉型為分科測驗，考試科目從10科減少為7科（少了國文、英文、數乙）。

商管校系在分發入學管道採計較為混亂，有些採計學測數A，有些採計數B。後續又因111學年度學測數A考得太難，外界因而有分科測驗加考數乙的呼聲，讓商管校系能於分發入學採計數乙，不用採計高數學需求的學測數A。大學招生委員會聯合會於111年開會後決議分科測驗加考數乙。

大學入學考試中心今天公告114學年度起適用的數乙參考試卷，向外界展示數乙的考法。大考中心強調，參考試卷呈現未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案等可能樣貌，只適合作為參考練習、評量的示例；此外，試題除部分為原創外，也有採用或修改歷年考題或研究用試題。

大考中心公布的兩份數乙參考試卷中，有許多與生活情境結合的考題，包括投擲「不公正的骰子」的期望值、傳染病感染人數的指數成長、午餐餐點的排列組合、公仔銷售的「邊際利潤」等。

大考中心表示，為使參考試卷貼近學校教學與學生學習，研發團隊完成參考試卷初稿後，透過研究用測試了解學生的作答情形，也辦理小型諮詢會議與全國分區諮詢會議，邀請大學教授與高中教師提供意見，經統整各方意見後完成校對與定稿。相關資訊可參考大考中心網站。