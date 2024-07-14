113分科公民／多題難判斷 補教：整學生

分科測驗昨最後一科考公民與社會，台北市教師解題團評析，今年試題中間偏難，尤其混合題與非選題的難度更是提升，牽罟、助產士、中國威脅與地緣政治等皆入題；補教老師張雪雲則認為，考題可謂「一片哀嚎」，今年比去年更難，「出題老師這樣整學生有意義嗎？」預估公民五標為五十一、四十六、四十、卅三、廿七級分。

張雪雲指出，今年公民科出題知識性不足，導致學生壓力大、不知該如何準備，出題應回歸課本，讓有念書的學生獲得成就感。多個題目都讓解題老師們覺得難以判斷答案，學生在解題時容易刪去兩個選項，但剩下的兩個選項則不知道如何選。

內湖高中教師李美萱認為，今年題目試題具鑑別度，且文本增加過去少見的創新題材，題型上圖表等數據判讀題亦增加，學生不僅需熟悉課綱內容，亦需著重對各種生活議題的觀察，運用知識概念分析題文資料，統整資訊並進行邏輯推理。

復興高中教師蔡銘晃表示，混合與非選題偏難，需要較以往花更多時間進行題文判讀、撰寫。試題開放性提問可望為命題帶來新趨勢，但若開放性提問不夠精準，答題上容易包含各種可能，如第卅七題需回答兩項法律理由的提問，難以判斷是要從法律角度去說明理由，或是以法律原則回應提問，學生恐難以聚焦作答。

全國教師會公民與社會科教師群表示，許多題目聚焦於處境不利群體在立法與政策施行後的影響，如身心障礙者、移工與勞動權利等，也與人文關懷相呼應，反映未來升學醫科參採社會科的方向。

新北一名吳姓考生覺得題目不難，但是需要認真閱讀；高雄女中的游姓、蔡姓學生則表示題目較難，例如非選題論及經濟成長率與銀行借貸利率關係，相當難懂；桃園廖姓考生更稱「難到炸掉」，半數以上的試題均偏難。