113分科地理／繪圖題多 統合觀念很重要

分科測驗第二天考地理科，台北市教師解題團指出，今年繪圖題較往年多，但多非難題，不過部份題目要求不夠精確，可能影響考生得分。補教預估今年五標為五十三、四十八、四十一、卅四、廿九級分，補教老師李威立認為，考題中間偏難，程度好的學生尚可，但中後段學生，分數可能會往下掉。

麗山高中教師廖偉國表示，今年等高線圖未見於學測，而分科測驗果真入題；地理技能應用如廿五題為久未出現風花圖，以及繪製面量圖、河流流向圖、氣候圖等，過去繪圖題配分多在四至六分，今年配分明顯較前幾年多。

廖偉國說，近年單獨考基本觀念的試題愈來愈少，試題多取用區域地理，考第一冊的氣候、地形，或第二冊的工業、農業等概念，跨冊概念整合試題愈來愈多，考生如何統合觀念非常重要。

此外，今年部分試題仍有疑義，南湖高中教師林靜怡指出，非選四十一至四十三題，要求學生回答可能的高度條件、可能的降水條件，但如降水條件究竟是指雨量或降雨季節分布，題目要求不太精準，考生恐較難拿到完整分數。

李威立表示，第十一題考海龜棲地受油管破裂影響的調查方法，地形以沙灘為主，最合適的答案應為「空拍機」，但若海龜在海中，空拍機不一定拍得到，透過水溫差異的選項，也可能推知海龜動向。

李威立觀察近三年地理考題，認為今年文字敘述較冗長、誘答選項多，雖然手寫題、畫圖題變多，但難度沒這麼高。

新北市考場一名黃姓考生表示，第一題由廟宇對聯考縣市地形特色，起初「被敘述嚇到」但後續仍順利作答；前鎮高中考生李峻宇則說，寫歷屆考題就能練習繪製氣候圖等相關題型，答題時無懸念；桃園一名林姓考生也說，題目很直觀，看完就多能得出答案。