113分科歷史／108課綱以來最難…文字量大 建中師：很有壓力

大學分科測驗第二天首科考歷史科，補教老師認為，這是一○八課綱之後最難的一份考題，哪怕是程度好的學生都難拿高分，尤其混合題的手寫題並不好答，難掌握作答關鍵；台北市教師解題團分析，今年試題文字敘述量大、答題時間非常趕，尤其非選題還需比較不同史料的立場、解釋，單純的記憶背誦恐無法應對。

得勝者文教預估，歷史科五標為五十一、四十六、卅八、卅二、廿六級；頂 標、前標及均標較去年略降低一級分。

歷史補教老師馮敬之表示，第卅二題，切和電影時事考了「周處除三害」；第卅四題是近年常出現的女權考題。另外，今年的混合題並不好答，尤其是手寫題，問題的時間、空間範圍廣泛，學生可能不曉得該從哪個方向去論述。至於第十八題考了西周時期的國人、野人概念，但這並非新課綱內容，恐有超綱問題。

建中教師莊德仁表示，今年試題文字數量偏多，答題閱讀時，勢必比較辛苦，要在應試時間內完成試題是一大挑戰，「時間會非常的趕，我們看題目也很有壓力。」尤其部分題目包括文言文，考生恐容易被冗長的文字限制思路。

莊德仁建議，若考生只是單純記憶死背恐無法迎刃而解，也代表升大學的大考試題多與課本距離愈來愈遠，閱讀只是基礎，考生還要經過史料分析形成推論。

相較於教師認為今年歷史科試題偏難，考生則是兩極化反應。桃園廖同學表示，覺得這次題目偏難，不是死記硬背就可以答題，近代史跟台灣史占比約七成。

新北的陳同學則認為，題目中間偏簡單，很多的題型是在測驗考生的閱讀與理解能力；新北劉同學也認為，這次歷史科考題難度不會很高，有些題目是「有背有答案」。