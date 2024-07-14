113分科測驗／數甲、化學變簡單 電機門檻恐升

為期兩天的大學分科測驗昨順利落幕，只見考生開心步出考場，展現青春活潑笑容。記者林俊良／攝影 大學分科測驗昨落幕，今年數學甲、化學考科普遍被認為比去年簡單，補教業者預估醫學系、牙醫系及電機資工等二類組科系的門檻將提升。學生想讀台大醫科，五科門檻預估二八九級分，自費醫牙為二六八級分；台大電機系為四科、二三○級分；社會組的錄取門檻持平，台大法律系財法組五科加權後需二九五級分。

台大醫科 預估提高六級分

升學輔導專家藍天予表示，今年分科測驗的數甲、化學比去年簡單，估有採計的校系通過門檻會提升。台大醫學和陽明醫學採計生物、化學、數甲、物理、英文，預估前者五科提高六級分、門檻二八九級分，後者提高七級分、門檻二八五級分。自費醫牙門檻也受到影響，預估五科門檻二六八級分，公費醫牙二六四級分。

台大二類門檻 要二三○級分

數甲與化學的難度降低，可能也讓有採計的二類組校系分數上調，藍天予分析，採計英文、數甲、物理、化學四科的台大電機系，門檻會到二三○級分。至於二類組進台大的門檻，若以採計國文、英文、數甲、物理、化學的台大地質系來看，預估門檻二三○級分。

大學熱門校系落點預估 製表／李芯

中字輩門檻 估增十三級分

至於台清交成校系門檻，藍天予說，以成大地科為例，國文、英文、數甲、物理、化學五科預估二一五級分；中字輩，以中興生物機電為門檻，今年較去年上升十三級分，到二一○級分。老牌私校熱門二類科系的部分，中原電機採計國文、英文、數甲、物理等四科，預估門檻一六○級分，長庚資工則為一五九級分。

資工不論校名 門檻可能再升

升學輔導顧問許致昇說，中字輩學校的電機系分數，去年已可匹敵台清交成的非電資科系，預估今年有輝達執行長黃仁勳加持大AI產業，電機、資工相關科系的分數，不論校名都可能持續往上攀升。

社會組的部分，藍天予表示，幾乎都是持平，以台大經濟Ａ為例，英文加權一點五倍、歷史、地理公民加權一倍，跟去年一樣會是二五五級分；台大法律系財法組去年歷史加權一倍、公民一點二五倍、國文、英文、數Ｂ一倍，今年預估二九五級分。

大考中心表示，將於七月廿九日公告成績，八月一日，開放上網登記分發志願，八月十五日公布錄取名單。許致昇建議考生，盡快對答案，研究各家校系去年錄取的級分門檻，以此作為基礎來適當修正、預估級分。