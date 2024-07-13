113分科公民／題組占逾7成…大陸威脅、移工議題滿滿2頁 全中教估中偏難

113學年度分科測驗公民科，全中教解題團隊認為中間偏難，混合題須高層次分析能力，其中有2題考到中國威脅與地緣政治議題，可刺激學生思考國際現勢。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天邀集教師分析分科測驗公民與社會科考題，認為整體題目「中間偏難」，題組題占3/4，其中混合題特別考驗學生的耐心。

第42、43題占了一整頁，涵蓋多個圖表和文本，與近來頻繁被討論的「中國威脅」議題有關，要求考生分析甲乙丙3國中，哪一個最有可能對中國採取抗衡策略。解題團隊指出，這題牽涉地緣政治議題，須經不同圖表的轉化與解讀並分析才可作答。

第32到35題組也占了一頁，探討國際移工議題，全中教認為是對當今媒體和社會大眾，普遍對移工的歧視進行叩問，相當有特色。

全中教也提到，今年試題多為法律層面，經濟層面較少。例如第16、17題提到「高齡犯罪」問題，第22到24題以「限水政策」為例，跨法律、經濟、政治三層面，第28到31題探討助產士行業的興衰，並引入現代醫院的社會價值和意義，也是較有亮點的題目。