113分科測驗／各科缺考率較去年增 未帶有效證件違規占比過半

113學年分科測驗今天下午考完，根據大考中心資料顯示，初步統計違規仍以未攜帶應試有效證件正本最多，比率過半；今年各考科缺考率都比去年增加，以生物近1成最高。

113學年分科測驗今天舉行第2天考試，最後一節考公民與社會，2萬1151人報考，1552人缺考，缺考率7.34%，大學入學考試中心也於公民科考完後說明試務狀況。

大學入學考試中心主任張新仁表示，根據大考中心初步統計，113學年分科測驗兩天共96件違規，比112學年分科測驗初步統計（141件）減少。

張新仁提到，今年分科測驗違規樣態前3名包括未攜帶應試有效證件正本且未於規定時間內送達（49件）、考生攜帶入場的行動電話未完全關機（19件）、應試時飲水或嚼食口香糖（13件）。

根據大考中心資料也顯示，113學年分科測驗各考科缺考率皆高於112學年，缺考率最高的是生物考科（9.67%）、最低的是物理（5.96%）。