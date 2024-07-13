分科測驗考到一半…教室考生全做「1動作」 引逾萬人共鳴笑：狂吸猛吸
放暑假啦！113學年度分科測驗今（13）日正式落幕，12日有考生在社群平台Threads上分享考場趣聞，就在第一天正進行生物考科測驗時，考到一半，他觀察到班上考生突有默契般地「呼吸」，景象之奇特，讓貼文不到一天便吸引逾萬名網友按愛心朝聖，更釣出不少學生喊+1。
「生物寫到一半全班的人都在呼吸」，Threads上一名考生的貼文道出考場的有趣現象，原來是該節生物考題中，非選題第43至44題的「呼吸運動」題組，先是詢問人體呼吸中樞在神經系統的哪兩個腦區，更要考生動筆解釋吸氣時「橫膈、肋骨會發生何種變化」。
貼文一出，引起眾多網友共鳴，「超好笑，所以是肋骨上升嗎？我也在狂吸猛吸」、「還會比一個肋骨向上、橫隔膜向下的手勢」、「考之呼吸第一型，肋骨上升」、「學以致用，現場推導一次呼吸作用」、「請問一堂考試學生肋骨共上升幾次？橫膈膜下降幾次？」、「我認真有深呼吸一次」、「我那題壓著肋骨呼吸，超好笑」、「超好笑，我考試真的這樣」。
對此，根據補教得勝者文教公布該題的參考解答為「橫膈收縮向下，肋骨外擴上升」。留言區也有學生詳細解說——吸氣時肋骨上升、橫隔膜下降，肺部壓力小於外部；反之，呼氣時肋骨則下降、橫隔膜上升，肺部壓力大於外部。
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