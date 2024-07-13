113分科地理／拿高分不難！題幹短如「直球對決」 考生有自信：較往年容易

113學年度分科測驗今天進行第2天考試，上午第2節考地理，部分嘉義考生認為今年題型相較往年容易作答，對於認真讀書準備的考生，地理科考高分並不難。

第2天大學分科測驗，第1節考歷史，第2節考地理，第3節考公民與社會。

第2節地理科考試結束，嘉義高中蘇姓考生認為，今年題型相較往年簡單，看到題目並不用想太久就能答題，今年考題中，沒有覺得太有深度的題型，且今年也有往年類似的題型。

嘉中另一名蘇姓考生說，非選題部分，題目會給數據，要考生畫出雨量圖，對一般考生不會太難；考題具生活化，也比較符合去年的出題方式，作答較有自信。

嘉義女中蕭姓、嚴姓考生認為，今年地理考題難度中上，高一、高二必修課目題目較多，熟讀就能考高分；有一題型是日本火山爆發的石頭是順著那一條洋流到台灣，印象較深刻，這題與2年前的北部模擬考或全國模擬考的考題相似。

嘉女林姓考生說，地理試題並沒有特別難的題目；圖案題目有村莊、河流介紹，而考生判斷河流的方向，這是新的題型，但不會很難；還有題目會提供某地區的月均溫、雨量等，以及2種作物需要生長的條件，由考生判斷地區適合栽種何種作物。

嘉義縣竹崎高中地理科老師陳君豪表示，今年地理科題目短，內文多為專有名詞，希望考生了解專有名詞定義；題目會敘述情境，讓考生判斷與那一個專有名詞配合，題型像是「直球對決」，並不會拐彎抹角。

陳君豪指出，往年地理考的重點是判圖，如地理上的衛星影像圖、統計圖等，今年也有類似考題，對於認真讀書準備的考生，地理科考高分並不難。