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113分科歷史／ 題目短但細節多、混合題難度高 「1類考生」易拿高分

中央社／ 嘉義市13日電
113學年度分科測驗第二天考歷史、地理及公民與社會，休閒區考生同學相互打氣。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
113學年度分科測驗第二天考歷史、地理及公民與社會，休閒區考生同學相互打氣。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

113學年度分科測驗今天進行第2天考試，上午第1節考歷史，部分嘉義考生認為難度適中，今年必修科目題目多，有專研高一、高二歷史科目的考生，就會考得好一點

第2天大學分科測驗，第1節考歷史，第2節考地理，第3節考公民與社會。

第1節歷史科考試結束，嘉義高中蘇姓考生表示，今年考題比往年稍為難一點，題目陳述的文章短，但細節很多，需細心看題目作答；藝術史題目少，相對戰爭、原住民方面題型較多。

蘇姓考生說，今年歷史題目大都以故事陳述，且穿插細節，只要考生對歷史知識融會貫通，就可以從中去尋找答案，並不會難以理解；混合題方面，要綜觀全部的文字，前後呼應內文意思，才有辦法作答，只看一部分資料無法解題。

嘉中另一名蘇姓考生表示，今年高一、高二學習部分考題比往年較多；多選題方面，比去年容易理解內文，可簡單作答；至於鑑別出考生程度，今年題目較難一點點，如果今年有專研高一、高二必修，就會考得好一點，因高三的題目少；今年台灣史、中國史、世界史考題平均。

嘉義縣竹崎高中李姓考生認為，今年試題比往年稍為簡單一點，較難題目是混合題，若沒有抓住題目的主題概念發揮，就會難作答，整體來講，今年高一、高二必修科目題型多，作答比往年容易

竹崎高中黃姓考生指出，較難題目是多選題型，題目都很相近，不容易選正確答案；單選題方面，陷阱多，答題會模稜兩可；必修科目有專研的話，今年就會考得比較好，高三部分題型考得比較少。

113分科測驗 歷史科 考題

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