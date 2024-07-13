113分科歷史／宗教相關試題大增 全教會估難易適中：多「新瓶裝舊酒」
全國教師會解題團隊分析113學年度分科測驗試題，認為歷史科難易適中，預估分數和去年相似，特色是宗教相關試題大增，包含印度佛教、耶穌會、民間信仰等。
全國教師會今天邀集各縣市教師分析分科測驗歷史科，認為試題大多是「新瓶裝舊酒」，測驗的知識重點大都在歷年考古題中可看到，且多為經濟、生活相關議題。
解題團隊指出今年一大特色，在於宗教相關試題大增。例如第38到40題組，提及印度政府想以「婆羅多國（Bharat）」來稱呼自己的國家，並引述3筆不同時代學者的文獻，分析印度古今名稱的來歷。
第10題則是要考生從清朝時某種廟宇的分布圖，讓考生判斷是侍奉什麼神祇。第11題講述哈布斯堡皇室邀請耶穌會到奧地利成立分會，並協助改革維也納大學，讓考生判斷當時發生的「肆虐於德意志的惡」指的是什麼。
原住民族議題仍然是歷史科的重點，全教會指出，第25、26題談及日治時期的理蕃政策；第31題引述媒體報導分析檳榔的習俗等。另外第32題，則提及電影「周處除三害」的歷史原型，是少數與時事相關的題目。
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