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113分科歷史／文字量多教師喊「有壓力」 考題與課本有距離、死記恐難應對

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
113分科測驗今天第二天，首節考歷史科。記者余承翰／攝影
113分科測驗今天第二天，首節考歷史科。記者余承翰／攝影

113分科測驗今天第二天，首節考歷史科。台北市教師解題團評析，今年歷史試題「難易適中」，但文字敘述量大、答題時間非常趕，且今年的試題跟課本內容有一定的距離，閱讀僅是基本功，尤其非選題還需比較不同史料的立場、解釋，單純的記憶背誦恐無法應對，試題具挑戰性。

建國中學教師莊德仁表示，今年試題文字數量偏多，答題閱讀勢必較辛苦，要在應試時間內完成試題將是一大挑戰，「時間會非常的趕，我們看題目也很有壓力。」尤其部分題目包括文言文，又非選題還需比較不同史料的立場和、解釋，再由考生接續分析，部分考生恐容易被冗長的文字限制思路。

莊德仁也舉例，今年的試題側重分析不同作者間的立場與差異解釋，尤其特別需注意時間、空間因素，如第7題要求考生推論，施琅是於何種情境下說出題幹中上奏朝廷的呼籲，且其中還設有誘答選項；44題則給予甲、乙兩資料，詢問考生是法國歷史中哪一個時代的官方立場。強調每個時代都有一背景形塑甚至限制當時人的回應，要求學生判讀。

莊德仁也指出，如17題給予甲乙丙丁4國，要求學生從各年代GDP變化判斷實際國家，考生要想到如二戰後的戰敗國狀態，以及1970年後美國的獨大，以此推論再還原答案。

莊德仁建議，根據上述試題，若考生只是單純記憶死背恐無法迎刃而解，也代表升大學的大考試題多與課本距離愈來愈遠，且閱讀只是基礎，考生還要經過史料分析行程推論。學生不要死記課本內容，應提煉成應用素養，才能面對試題中從來未看過的史料，再根據題目引導作答。

闈場內教師則表示，今年試題納入許多不同的題材，取材多元。如第4題考生須從護照資料結合台灣史知識；34題則藉由家電問世後，女性家務勞動研究數據入題，測驗考生能否從數據分析及學者研究，推論女性在家庭電器化後並未因此減少勞動，反而因清潔標準提升，又增加勞動時數。

闈內教師認為，今年試題仍屬難易適中，難易度和去年相近，考生只要細心閱讀文本、結合所學知識應不難答題。闈場內試考生則表示，試題比照往年，多數題目依循判讀歷史文獻的傳統，要求考生文意理解能力，又不少題幹也以多元視角切入史實，充分展現歷史多元面向。

113分科測驗 歷史科 考題

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