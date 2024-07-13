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113分科歷史／周處除三害、檳榔起源時事入題 多史料判讀考驗學生耐心

中央社／ 台北13日電
113學年分科測驗13日進入第2天考試，歷史、地理、公民與社會科目登場，許多考生13日上午在台北市建國高中考場，為考試做最後複習。圖／中央社
113學年分科測驗13日進入第2天考試，歷史、地理、公民與社會科目登場，許多考生13日上午在台北市建國高中考場，為考試做最後複習。圖／中央社

分科測驗今天第1節考歷史，周處除三害、檳榔的起源等時事生活入題；今年題目文字量是近3年最多，作答時間可能會很趕，對考生來說是一大挑戰。

113學年分科測驗今天舉行第2天考試，第1節考歷史，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中歷史科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師表示，試題取材包含文字、圖片、表格、地圖、碑文等，同時連結生活經驗，例如大清國發出的護照資料、家庭電器問世後，婦女家務勞動時間的研究數據等入題；今年也有新文化史研究題材入題，例如飲品對歐洲歷史發展的影響、餐桌禮儀的變化等；試題也結合交通運輸發展、婚姻與家庭的變遷、能源利用等重大議題。

題型方面，入闈教師認為，今年史料判讀題比率最高，另外也將學術情境納入新文化史研究題材，或是援引許多一手史料，考生必須運用探究能力、歷史知識，並細心閱讀題幹線索，才能正確作答，整體試題難易適中，難度和去年相近。

建國中學教師莊德仁提到，今年試題以基礎知識為主，也測驗閱讀理解分析史料的能力，部分題目要求分析不同作者間的立場與解釋差異，須特別注意時間與空間的因素，才能正確作答；混合或非選擇題多為資料閱讀題，由數則資料組合而成，需找出問題核心，才能理解史料意義與重點。

試題特色方面，莊德仁指出，今年時事或生活相關題目以史料探究的形式出現，例如周處除三害、檳榔的起源等；今年題目文字量是近3年最多，還有不少是學生沒看過的史料，因此作答時間可能會很趕，對考生來說是很大挑戰，必須耐心閱讀，從題幹尋找答題線索，如果考生心煩氣躁，被冗長文字限制，答題就可能卡關。

113分科測驗 歷史科

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