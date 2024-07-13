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113分科生物／鑑別度佳 部分題目超出範圍

聯合報／ 記者許維寧李芯趙容萱宋原彰林佳彣／連線報導
大學分科測驗昨天下午最後一堂考生物，在下午5時30分考完。記者趙容萱／攝影
大學分科測驗昨天下午最後一堂考生物，在下午5時30分考完。記者趙容萱／攝影

分科測驗昨日最後一科考生物。北市教師解題團評析，今年生物科試題難易適中，但也有少部分題目超過課本範圍。補教則認為，生物科鑑別度佳但比去年稍難，預估五標為五十三、四十七、卅七、廿八、廿二級分，頂標和去年雷同，但其他四標均降一級分。

生物補教老師游夏認為，今年生物難題見於生態學、演化學、植物學，生態、演化為選修第四冊內容，學生較不熟，本次考到的關鍵種、優勢種都是學生容易忽略的概念。

建中教師劉玉山表示，今年題幹閱讀量較少，學生多能於時間內完成，但也有少部分試題超出課本，如第三題選項「豌豆的捲鬚是特化的葉子」、「掌狀複葉」等，考生可能對敘述不熟；第十六題Ａ選項根毛為表皮細胞「衍伸」一項，多數版本以特化、延伸描述，恐造成作答困擾。

全國教師會生物科教師群也指出，第卅五題討論青蛙解剖，非課綱內必要進行的實驗：第十題的耳石及四十九題的平衡石，也非課綱提及的名詞。

新莊高中教師李貞苡表示，第十九題時事題「邦克列酸」是今年公認的出題熱門，只要學生留意時事多能略知一二，但題目考得深，還需要了解細胞學能量轉換知識才可作答。

李貞苡也談到，過去部分考生未掌握核心知識，多靠閱讀理解選出答案，但今年知識題比重提升，對真正想讀、認真讀生物的學生有利。也提醒考生不應存僥倖心理，認為會解閱讀測驗就能占上風，還是要熟悉基礎知識。

高雄中學考生吳承儒表示，今年生態類型題目多，但整體題幹仍長，考驗閱讀理解力；台中一中林姓考生則認為今年考題簡單，但基因切割題目複雜，若未讀熟可能誤判。

113分科測驗 分科測驗 邦克列酸

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113分科測驗生物科試題與解答

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