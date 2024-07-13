113分科化學／考古題多 頂標估提高4級分

大學分科測驗昨上午第二節為化學科，高中教師與補教老師認為，今年有許多命題素材來自歷屆試題，學生只要肯努力做考古題必有回報；北市教師解題團評析，今年化學「難易適中」，部分試題難度高，要求考生運用多個概念才能迎刃而解。

得勝者文教表示，因今年整體試題難度比去年簡單，預估化學科五標分別為五十、四十三、卅、十九、十四級分，其中頂標和前標均比去年提高四級分，均標提高一級分，後標和底標則略微下降一級分。

建中教師趙君傑表示，今年考題跨章節概念多，計算題數適中，考題持續融入生活，如臭氧層破壞、碳捕捉技術、藥物化學和食品科學等，學生須持續關注生活周遭和化學有關的議題。

趙君傑也提到，課綱中的化學實驗今年雖沒明確考出，但如酸鹼滴定、比色法、鏡反應、溶氧量測定等實驗概念其實都隱含在考題中，鼓勵教師帶領實驗操作，也鼓勵學生持續關注實驗分析。

補教化學老師黃鑫表示，今年考題很多來自歷屆試題的命題素材，代表只要肯努力做考古題，就能拿到一定分數。解題關鍵在時間分配。

黃鑫也提及，不管是學測還是分科測驗，有機化學的比率異常的高，分科測驗有機化學的題目占了快卅分，有機化學將成未來高中化學教學的重要主題。

高雄中學陳同學說，今年考題比去年簡單很多，計算題偏少，背誦項目較多，常做題目就會感覺眼熟。台中一中賴同學說，魔王題是非選最後一題橙色離子化合物，該題提供莫爾數，考驗化學式是否活用，很多人都卡在這題。