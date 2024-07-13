113分科物理／星鏈入題 整體計算量達6成

昨分科測驗首日，第一個登場的考科為物理科，北市教師解題群認為，今年物理科「中間偏難」，整體計算量較去年多，六成試題都需動筆算，就連高中教師在作答時也有壓力；補教物理老師邱博文則說，今年題目看似簡單，仔細拆解後又沒有那麼簡單，有些選項學生容易被騙，拿到成績單「可能會哭」。

得勝者文教預估，物理五標分別為四十九、四十三、卅一、廿、十五級分，其中頂標、前標和均標，均較前一年各降低一級分。

國中物理科教師賴奕帆表示，今年高三選修分數配重占比較高，文字敘述量合理但計算量偏多，約六成試題需要計算，甚至後半段題目計算愈來愈複雜，連教師嘗試作答都感受到壓力，學生要真的「認真學物理」才能游刃有餘。

建中物理科教師曾靖夫舉例，今年特色題型包括第三題星鏈低軌道衛星試題，第九題則考台北一○一大樓的阻尼器擺動。課綱內實驗題則有兩題，如第七題為電流天秤實驗題、廿一至廿三題為認識電磁波實驗題組。

松山高中教師蔡皓偉分析，認識電磁波實驗題組的出題方向讓人訝異，考出課綱並非太強調、篇幅較少的偏振概念，甚至問了電磁波偏振方向以及理由為何，且該題就占三分，評估考生答對率不會太高。

蔡皓偉也提到，廿四至廿六題為腳踏車變速裝置題，但該題偏向舊課綱時期的簡單機械，圖示和符號敘述不清，「我自己都看了兩三遍。」

華江高中徐同學表示，整份試卷實驗題多、計算較複雜，有滿多生活題型，如風力發電機的偏振片、馬斯克的星鏈等。高雄中學陳同學認為，手寫最後一大題是腳踏車和電磁波的偏振，較少出現，要認真讀熟實驗步驟才會寫。