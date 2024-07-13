113分科測驗／8人應試喝水 恐扣1級分

昨分科測驗首日，大考中心表示，因天氣炎熱，有八名考生於應試時喝水，依規定恐被扣一級分；有一名考生跑錯試場，隨後雖返回正確試場應考，但依規定恐被扣六級分，會依規定將違規案提報至考試委員會審議後裁決。

大考中心主任張新仁指出，昨北區某考分區一名考生誤入試場教室，該生跑錯樓層，坐到的位置又剛好是缺考生的座位，後經監試人員查驗身分時發現。該名考生當時雖尚未簽名和作答，監試人員發現後也立即協助前往正確試場，但依規定，預計將扣減該節考科成績六級分。

大考中心副主任黃璀娟說明，依規定，若為同一考分區但跑錯試場，作答前由考生本人或其他考生發現，僅扣該考科一級分，若作答後考生才發現或由其他考生發現，則扣減三級分；但無論是否作答，只要是由監試人員發現，都將扣減該科六級分。

張新仁也說，昨有八件考生於應試時喝水，評估應是天氣炎熱，但根據規定都需扣一級分，請考生務必留意。

大考中心統計，昨日違規大宗仍為未攜帶應試有效證件卅一件、手機未關機八件、結束鈴聲響起仍逾時作答五件，另有零星違規如撕毀試題本與答案卷，未交卷便離場等，大考中心未斷言扣分標準，但上述樣態都將提報至考試委員會審議後裁決。