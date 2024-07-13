113分科數甲／教師：近3年最平易

分科測驗首日主科數學甲登場，台北市教師解題團認為，今年閱讀量較往年少，可望是近三年解題時間最短的數甲試題，學生應感到非常「親切」；補教更稱，是近三年來最平易的數甲試題，預估五標為四十八、四十一、卅、廿、十五級分，較去年大幅提升。但教師想法和考生落差甚大，不少學生認為計算量大，算到手軟。

今年分科測驗共有四點二萬人報考，首日考物理、化學、數學甲與生物，其中數學甲共有二點六萬人選考，為所有科目之冠。

數學補教老師解創智指出，今年數甲約廿四分都與課本題型相似，應是史上頭一遭，題目整體敘述平易、計算量少。預估今年數甲五標將大幅上升，但也希望五標能再更穩定，否則今年拉太高，明年一定往下跌。

解創智也觀察近三年分科測驗數甲試題，評估出題教授應是希望學生把課本確切讀熟，因此寫過量考題、把題目想得太複雜，不見得有助考試。

陽明高中教師蘇順聖則談到，數甲不少試題側重於跨單元概念結合，如第六題談內積與外積，第七題為多項式和三角函數再與微分連結，第八題則考極限、收斂，學生只要讀熟課本概念應能快速入手，感到親切且容易接受。

蘇順聖指出，今年試題閱讀量較往年少，側重考觀念理解，可望是近三年解題時間最短的數甲試題，單選題約五分鐘能迅速解完，整份試卷對能力佳的考生而言，也許不用花費一半的正規考試時間。

中正高中教師林榮福表示，今年數甲混合及非選題不難，鼓勵學生看完題目後願意動筆，避免看到手寫題就先放棄。

但考生應試感想和教師落差甚大。台中一中張姓考生指出，題目計算量大，尤其非選二大題計算過程繁複，「算到手軟。」台中一中劉姓考生也認為，試題愈後面愈難，非選題需大量計算，又花太多時間在多選題，還有一題沒算完。

高雄中學考生陳敬凱也說，數甲題目偏難、鑑別度高；另外兩名雄中學生也稱比學測數學科難。師大附中林姓學生則坦言「沒時間算完」，最後一題知道如何解，但無奈時間不夠且計算量大。