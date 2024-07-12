113分科生物／難題出在選修第4冊 紅樹林陷阱題避開了嗎？

113學年度分科測驗生物科，補教解題團隊預估難度較去年略升，比較特殊的是難題出現在生態學、演化學、植物學，多是選修生物第4冊，剛好都是學生比較不熟或易忽略的地方。

得勝者文教今天邀請補教老師分析113學年度分科測驗生物科試題，預估五標依序是53、47、37、28、22，比去年（112學年度）略降0到1級分。

補教老師游夏表示，今年試題鑑別度非常好，比較特殊的是，難題不是出現在過去常見的動物學等部分，而是出現在生態學、演化學、植物學，考到關鍵種、優勢種、生態區位等觀念，都是很多學生可能會忽略的部分，可能造成答題的困難，或是要花很多時間解題。

游夏以第48題手寫題為例，考到植物的向光性、生長素分配不均勻的地方。但關鍵是題目考的「丁」是已生長完成的成熟部，因此不會受到生長素影響，恐怕很多學生都會答得不完整。

過去常考的動物學，今年則考的比較少。游夏分析，今年考的大多偏向記憶；實驗題部分，終於考到青蛙解剖，這一直是高中的課程重點，偏偏有十幾年升學考試都沒出現，大考中心今年終於有注意到。

時事題部分，考了邦克列酸與寶林茶室食物中毒案相關。另外，近年很常考基因編輯，今年則是考基因剪接，游夏分析，這是比較深的生物學概念，高中教材講得沒那麼詳細，出在考題中，有助於鼓勵學生學習相關觀念。

閱讀測驗第26題有個小陷阱，很多考生可能沒注意到。游夏指出，考生要從紅樹林的特性來討論，瞭解關鍵在於海水入侵的時間，必須結合文章數據和課程知識，才能正確解題。

全國教師會解題團隊也認為，今年生物科難易度與去年相近，得分關鍵在於選修生物第4冊的學習成果。全國高級中等學校教育產業工會解題團隊則表示，今年生物科素養題型佳，但也有不少傳統知識題，難易適中、鑑別度高，兼具學科知識與科學素養。