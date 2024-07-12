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113分科生物／考題公認不難 考生：像在考閱讀測驗

中央社／ 屏東縣12日電
113學年度分科測驗今天登場，考生們把握考前最後時間加緊複習。記者余承翰／攝影
113學年度分科測驗今天登場，考生們把握考前最後時間加緊複習。記者余承翰／攝影

大學分科測驗考試第1天考數理科，生物為今天最後一科考試，屏東考區考生普遍認為，只要熟讀課本難度不高，閱讀題組多；屏東考場一切順利，但缺考率稍高。

大學分科測驗屏東考區考場在屏東大學民生校區，生物考科下午4時10分開始，5時30分結束。5時20分左右就有考生陸續交卷，數名考生反映，今年考題難度不高，有讀課本、講義就可得分。

幾名考生表示「像在考閱讀測驗」，韓姓考生說，有些閱讀題看內文就可找到答案；不過像時事題寶林食物中毒案就較難，無法從內文找答案；李姓考生說，觀念題貌似沒有考古題多，閱讀題組偏簡單，理解內文即可得分。

屏東考區總幹事歐陽彥晶告訴中央社記者，今年一切順利，可能因為考區單純，只在民生校區，分科測驗考試也相對單純，科目很明確，第1天數理類，第2天社會科學類，較不會產生學生跑錯考場狀況，只是天氣熱，雖然試場有開冷氣，還是提醒學生多喝水。

歐陽彥晶說，今年較特別的是缺考率比想像中多一點，大約7至10%。應考人數也稍稍下滑，推測是學生入學管道多元，可能第一階段就已決定學校；屏東考區每科有400人上下，生物考科則較少，應考人數僅261人。

113分科測驗

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