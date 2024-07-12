113分科測驗／首日違規多 考生撕毀試題本、答題卷最重恐不計分
今天是分科測驗第1天，數甲考試時，有1名考生撕毀試題本跟答題卷；依簡章規定，破壞試題本扣減1級分，並得視情節加重扣分，最重不予計分。
113學年分科測驗今天舉行第1天考試，第4節考生物，1萬5484人報考，1497人缺考，缺考率9.67%，大學入學考試中心也於生物科考完後說明試務狀況。
大學入學考試中心主任張新仁表示，根據數甲考試初步回報，未攜帶應試有效證件正本且未於規定時間內送達的有11件，考試結束鈴聲響畢仍未停止作答的有3件，手機未完全關機的有2件；另有1名考生破壞（撕毀）試題本跟答題卷、1名考生離場卻未交卷，只將答案卷放桌上。
依照簡章規定，考生毀損、破壞試題本者，扣減分科測驗該節1級分，並得視情節加重扣分，或該節不予計分；如污損、破壞答題卷者，扣減該節1級分；如因破壞答題卷，致機器無法掃描或辨識作答內容者，無法辨識的內容不予計分。
根據大考中心今天分科測驗前3節違規統計，仍以未攜帶應試有效證件正本且未於規定時間內送達的最多，有31件；其次是手機未完全關機、應試時喝水或喝飲料各8件。
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