113分科數甲／試題由易而難 入闈師：引導式命題鼓勵學生動手寫

分科測驗今天第3節考數學甲，北市高中教師分析，試題由易而難排列，題幹敘述較短，可減少閱讀理解時間；入闈教師認為非選擇題採引導式命題，由淺入深，可鼓勵學生動手寫的意願。

113學年分科測驗今天舉行第1天考試，第3節考數學甲，大學入學考試中心邀請高中教師入闈審題，教育部則邀請台北市高中數學科教師群協助分析分科測驗試題。

入闈的高中教師表示，試題除了測驗數學知識，也結合生活情境應用，例如以西洋棋城堡的攻擊特性來考排列組合，以存代幣參加遊戲廠商抽獎來考機率；也有不少跨單元考題，例如第4題結合古典機率、指對數函數、隨機變數，第7題結合三角函數和函數的微分單元。

非選擇題部分，入闈高中教師提到，題組採引導式命題，由淺入深，且評量的概念並不艱深，可股利並提高學生動手寫的意願；整體試題由易而難排列，不需要太多繁雜計算。

中正高中教師林榮福指出，以往數甲試題以中間程度題目較多，今年簡單、中間、難題的配分量大致相同；各大題及多選題選項由易而難排列，今年混合題各小題間均有連貫性，前面題目對後面子題有引導作答的功用。

建國中學教師林穎志認為，空間概念的考題對學生而言相對比較困難，學生須在大腦內有空間模型，才會比較容易解題；多選題較具鑑別度，部分選項具鑑別度，有些題目計算量較大，計算能力好的學生會比較吃香；混合題第15至17題連貫性較強，第16題如果得出錯誤的方程式，17題再以此去算面積，就可能兩題都錯。

陽明高中教師蘇順聖表示，以往數學試題希望學生除了理解，也能應用，但跟生活情境結合，題幹敘述就會較冗長，今年沒有太長的題幹敘述，考生閱讀理解時間會縮短，有較多時間可檢查，以近3年相較，今年試題相對親切。