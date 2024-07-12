113分科數甲／基礎題多「一看就有方向」 全教會估中間偏易
113學年度分科測驗數學甲科，全國教師會解題團隊認為基礎題多，一看到就會有答題方向，估分數較去年上升。創新題目包括西洋棋擺放，以及微積分與複數的跨單元試題。
全國教師會解題團隊指出，數學甲和去年相比，整體較容易，預估分數可能較去年上升，學生第一眼看到題目，應該都能有答題的方向。
創新題目也不少，包括第3題出現西洋棋擺放；第8題將微積分與複數兩單元結合，是讓人耳目一新的跨單元試題。
探究與實作是108課綱的重點，解題團隊指出，數甲第4題出現抽獎活動之機率與期望值，是近幾年都有考到過，算是常見的與抽獎相關題型。
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